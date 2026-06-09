Bjørn skaper frykt i Utsunomiya - alle grunnskoler stengt

En bjørn har vandret i gatene i den japanske byen Utsunomiya, noe som har ført til at alle 94 grunnskolene er stengt. Dette er første gang en bjørn observert i byen med en halv million innbyggere. Myndighetene har mobilisert en innsatsgruppe og jakte på dyret med tanke på å sikre folkesikkerheten.

En bjørn har vandret rundt i gatene i den japanske byen Utsunomiya og skapt stor frykt blant innbyggerne. For andre dag på rad er alle byens 94 grunnskoler stengt som en følge av bjørn ens tilstedeværelse.

Dyret, som antas å veie omkring 100 kilo, har vært observert flere ganger siden lørdag. Sist tirsdag morgen dukket den opp igjen, kun 700 meter unna et universitetsområde. Dette er første gang noen gang at en bjørn har blitt sett i byen, som har rundt en halv million innbyggere og ligger om lag 160 kilometer north for Tokyo.

Japan har de siste årene opplevd en økning i bjørneangrep, og i år ble det etablert en spesiell innsatsgruppe for å redusere antall personskader og dødsfall forårsaket av slike hendelser. Kragebjørnen, som er utbredt over store deler av Asia, er klassifisert som en sårbar art. Antallet anslås imidlertid å ha tredoblet seg siden 2012, noe som skyldes redusert jakt. Eksperter påpeker at klimaendringer har begrenset tilgangen til naturlige matkilder som eike- og bøkenøtter.

Samtidig har urbanisering og fraflytning fra landsbygda gjort at bjørnene søker næring tettere på menneskelige bosettingsområder. I Utsunomiya er det nå en koordinert jakt pågår med kommuneansatte, brannfolk og jagere involvert. Hvis bjørnen finnes, skal det vurderes om den skal bedøves, fanges for senere utsetting eller avlivetes, ifølge en tjenesteperson i byen





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