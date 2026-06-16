Bjørnekjøt i Norge: Mannen ble bitt, men har kommet seg i trygghet

En mann ble bitt av en bjørn ved Breidablikkvannet i Norge, men har kommet seg i trygghet. I andre nyheter, har Donald Trumps prosjekt for å bygge en ballsal ved Det hvite hus kostet 600 millioner dollar, hvorav skattebetalerne må sørge for halvparten.

En mann ble bitt av en bjørn ved Breidablikkvannet i Norge , men har kommet seg i trygghet. Operasjonsleder Theodor Weberg-Ellingsen henstiller publikum om å være varsomme i området rundt vannet.

I andre nyheter, har Donald Trumps prosjekt for å bygge en ballsal ved Det hvite hus kostet 600 millioner dollar, hvorav skattebetalerne må sørge for halvparten. Trump har tidligere anslått at prisen ville bli på 400 millioner dollar og bedyret at hele beløpet kom til å bli dekket av ham selv og andre private bidragsytere.

Microsoft har lansert en ny KI-agent som kan utføre kontoroppgaver selvstendig, og planen er at kundene skal betale for hver gang de bruker den nye KI-agenten. En advokat er pågrepet i Marokko etter å ha rømt landet rett før en hvitvaskingssak mot ham skulle begynne i fjor. En person er også pågrepet i en stjålet båt etter en politijakt på Topdalsfjorden i Kristiansand tirsdag kveld.

En sirkusartist falt ned tre til fire meter fra et trapes under en forestilling i Mosvik tirsdag kveld og er nå sendt til St. Olavs hospital med luftambulanse





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