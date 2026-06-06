Blålysbriller: Haalands søvntriks under lupen

Erling Braut Haaland har lansert en egen blålysbrillekolleksjon for bedre søvn, men både søvnforsker Ståle Pallesen og øyelege Tor Paaske Utheim er enige om at effekten er begrenset og avhenger av riktig bruk.

Erling Braut Haaland har gjort seg bemerket både på fotballbanen og i søvn hverdagen ved å promotere blålysbriller som et hjelpemiddel for bedre hvile. I en podkast avslørte han at han bruker briller med rødt glass for å blokkere det blå lyset som kan forstyrre døgnrytmen, og lanserte nå en egen kolleksjon i samarbeid med optikerkjeden Synsam.

Kolleksjonen omfatter både sport- og solbriller, og den er markedsført som både funksjonell og estetisk, ettersom Haaland ønsker å kombinere optimal restitusjon med personlig stil. I tillegg til å vise frem de nye modellene har han understreket at briller med fargede linser har blitt en del av hans daglige rutine, særlig i de timene før leggetid, der han mener de kan dempe påvirkningen fra skjermer og kunstig belysning.

Søvnforsker professor Ståle Pallesen er imidlertid skeptisk til at slike briller gir en betydelig effekt for den gjennomsnittlige befolkningen. I et intervju med Dagbladet påpeker han at resultatene av studier på blålysfiltrerende briller er urovekkende små, og at bruken av dem må tilpasses med omhu. Dersom brillene brukes feil, for eksempel gjennom hele dagen, kan de faktisk hindre normal tilpasning til dagslys og dermed forstyrre den naturlige døgnrytmen.

Pallesen forklarer at de kan ha en positiv effekt for såkalte B‑mennesker - personer som naturlig har en senere søvnrytme - dersom de benyttes kun i de siste timene før sengetid. På den måten kan brillene redusere eksponeringen for blått lys og gi en svak justering mot en tidligere søvnfase. Likevel understreker han at enkle og rimelige alternativer finnes, og at man ikke behøver å betale over tusen kroner for å oppnå en beskjeden effekt.

Øyelege Tor Paaske Utheim gir et mer nyansert syn på saken. Han innrømmer at han selv bruker blålysbriller og peker på en viss vitenskapelig dokumentasjon som viser at filtrering av blått lys om kvelden kan støtte melatoninproduksjonen, som igjen fremmer søvnkvalitet.

Utheim fremhever at den viktigste faktoren er å bruke briller med full UV‑beskyttelse året rundt, også når himmelen er overskyet, og at solbriller bør brukes selv uten synlig sol på grunn av reflektert UV‑stråling fra snø, vann og andre overflater. Han påpeker også at de mest effektive tiltakene for å forbedre søvn er å redusere skjermbruk om kvelden og å sikre tilstrekkelig dagslys i løpet av dagen.

Sammen med Pallesen er han enig i at dyre merkevarer ikke er nødvendige for å oppnå en beskjeden nytte. Til tross for noen vitenskapelige funn, er meningen at blålysbriller bør brukes med måte og som en del av en helhetlig søvnhygiene, snarere enn som et magisk produkt som kan erstatte andre gode søvnvaner





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