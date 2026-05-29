Blå Origin sin New Glenn-rakett eksploderte under test i Florida uten at noen personer ble skadet. Selskapet har brukt milliarder av dollar på å utvikle raketten som skal kunne gjenbruke første trinn og er om lag 29 etasjer høy.

Blå Origin sin New Glenn -rakett eksploderte under test i Florida uten at noen personer ble skadet. Selskapet har brukt milliarder av dollar og rundt ti år på å utvikle raketten som skal kunne gjenbruke første trinn og er om lag 29 etasjer høy.

Raketten eksploderte mens den fortsatt var koblet fast og det hele endte i en ildkule. Toppsjefen Jeff Bezos sier at det er for tidlig å si hva som gikk galt, men at selskapet skal finne ut av det og gjenoppbygge raketten. New Glenn-raketten er spydspissen i Blå Origins romfartssatsing og skal kunne konkurrere med Elon Musks selskap SpaceX som utvikler den største romraketten noensinne.

Testen gikk ut på å starte opp en motor mens raketten fortsatt var koblet fast, men noe gikk galt og raketten eksploderte. Ingen personer er skadet og alt personell er gjort rede for og i sikkerhet, sier selskapet. Det er en veldig tung dag, men vi skal gjenoppbygge det vi må og komme i gang med flygingen igjen, skriver Bezos.

Raketten er 98 meter høy og skal kunne gjenbruke første trinn, noe som kan gjøre den til en konkurrent til SpaceX. Selskapet har brukt store summer på å utvikle raketten og det er en stor tap for dem at testen gikk galt. Men de skal ikke gi opp og skal gjenoppbygge raketten og komme i gang med flygingen igjen. Det er det verdt, sier Bezos.

Den største utfordringen for Blå Origin er å konkurrere med SpaceX som har en stor forhånd på markedet. Men de tror på sin rakettskapabiliteter og skal ikke gi opp. De skal gjenoppbygge raketten og komme i gang med flygingen igjen og det er det verdt, sier Bezos. Raketten skal kunne gjenbruke første trinn og er om lag 29 etasjer høy.

Det er en stor fordel og skal gjøre den til en konkurrent til SpaceX. Selskapet har brukt store summer på å utvikle raketten og det er en stor tap for dem at testen gikk galt. Men de skal ikke gi opp og skal gjenoppbygge raketten og komme i gang med flygingen igjen. Det er det verdt, sier Bezos.

Den største utfordringen for Blå Origin er å konkurrere med SpaceX som har en stor forhånd på markedet. Men de tror på sin rakettskapabiliteter og skal ikke gi opp. De skal gjenoppbygge raketten og komme i gang med flygingen igjen og det er det verdt, sier Bezos





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blå Origin New Glenn Rakett Test Florida Elon Musk Spacex

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blue Origin-rakett eksploderte på oppskytingsrampenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Blue Origins New Glenn-rakett eksploderte under testBlue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida. Ingen personer er skadet, men testen gikk ikke som planlagt.

Read more »

Blue Origin-rakett eksploderte på oppskytingsrampenBlue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida. Ingen personer er skadet, sier selskapet.

Read more »

Blue Origins New Glenn-rakett eksploderte under testing i FloridaBlue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida. Ingen personer er skadet, sier selskapet. Produksjon i 2026: Trendene som former europeisk industri

Read more »