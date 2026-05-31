Blandet nyhetshelg: Raketteksplosjon, Trump-sparing og oljeprisfall

En oversikt over ukas viktigste nyheter innen romfart, politikk og næringsliv.

Et rakett fra Jeff Bezos romselskap Blue Origin eksploderte under en bakketest ved anlegget i Cape Canaveral i Florida. Eksplosjonen førte til at aksjene til flere romselskaper falt, blant annet AST SpaceMobile som har et partnerskap med Blue Origin .

AST SpaceMobile, som før fallet hadde steget 25 prosent i løpet av uken, endte ned 14,79 prosent. Også EchoStar og Rocket Lab opplevde nedgang. Bezos skrev på sosiale medier at det var en veldig tøff dag, men at selskapet vil bygge opp igjen og komme tilbake. Raketten var en del av Blue Origins testprogram for å utvikle gjenbrukbare bæreraketter, og eksplosjonen førte til omfattende skader på anlegget.

Bezos understreket at selskapet vil lære av hendelsen og fortsette mot målet om å gjøre romfart mer tilgjengelig. Nedgangen i romaksjer spredte seg til andre sektorer, og investorer ble bekymret for ringvirkninger i forsyningskjeden. Samtidig falt oljeprisen brått rundt to dollar fredag ettermiddag, ned til 89,89 dollar per fat. Nedgangen kom etter at Donald Trump varslet en endelig avgjørelse om Iran-krigen, uten å gi ytterligere detaljer, men la frem en rekke krav til Iran.

Oljeprisfallet ble sett i sammenheng med Trumps uttalelser, og markedet priset inn potensielle forstyrrelser i tilførselen fra Midtøsten. Hendelsene påvirket børsene, og investorer fulgte spent med på utviklingen. Denne uken lanserte Det hvite hus appen for Trump-kontoene, en ordning der nyfødte amerikanere får 1000 dollar i startkapital på investeringskontoer. Finansdirektør Shiv Verma i Robinhood Markets opplyser at flere delstater og offentlige organisasjoner har henvendt seg for å lage sine egne versjoner.

Selskapet samarbeider med det amerikanske finansdepartementet og Bank of New York Mellon om prosjektet. Verma understreker at Robinhood har vist evne til å jobbe med departementet, noe som er en høy terskel. Programmet ble vedtatt i fjor gjennom loven One big beutiful bill act, og anslagsvis 14 millioner nyfødte er kvalifisert. Satsingen har imidlertid krevd store investeringer og møtt skepsis fra Robinhoods egne investorer.

Flere delstater har allerede lignende ordninger, som California og Connecticut. Verma påpeker at mange av disse programmene finnes, men at de mangler et godt produkt. Trump-kontoene har vært omstridt, med kritikere som hevder at det er et valgflesk, mens tilhengere ser det som en måte å bygge opp sparing for fremtiden og gi økonomisk mulighet til alle nyfødte. Robinhood håper at samarbeidet med staten vil styrke troverdigheten og tiltrekke seg flere kunder.

I selskapsnyhetene vurderer Exact Therapeutics å forlate børsen. Styret mener en privat struktur vil passe bedre for neste utviklingsfase, redusere kostnader og gi tilgang til venturekapital. Handelen i aksjen har vært begrenset med under fem millioner aksjer omsatt i år. Exact Therapeutics begrunner avnoteringen med behovet for fleksibilitet og lavere kostnader i en tid med begrenset likviditet.

Paratus Energy, det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet, rapporterte driftsinntekter på 33 millioner dollar i første kvartal, opp fra 19 millioner i samme periode i fjor. Det justerte brutto driftsresultatet falt til 45,6 millioner dollar, mens den gjennomsnittlige dagraten steg til 281.000 dollar. Selskapet har 128 millioner dollar i kontanter og en netto gjeld på 254 millioner, og styret godkjente et kvartalsutbytte på 0,22 dollar per aksje. Paratus fortsetter å dra nytte av høye dagrater i oljeserviceindustrien, men lavere aktivitet påvirket resultatene.

Pelagic Credit leverte sin første kvartalsrapport som børsnotert selskap med et resultat før skatt på 903.828 dollar. Konsernsjef Tobias Backer fremhever robustheten i forretningsmodellen basert på kontraktsfestede kontantstrømmer og selskapets evne til å investere i nye transaksjoner. I mars kjøpte Pelagic et offshore støttefartøy for 24,8 millioner dollar, utleid i fem år med kontraktsfestet kjøpsforpliktelse. Eiendomsselskapet RomReal tapte 249.000 euro i første kvartal, en forverring fra 182.000 euro i fjor.

Selskapet peker på ugunstig utvikling i prisvekst og BNP i Romania, samt mangelen på en fungerende regjering. Utsiktene er usikre inntil en stabil regjering er på plass





