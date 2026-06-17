Blandet uke i markedene: Oljepris faller og teknologiselskaper i bevegelse

IEA venter fall i oljeetterspørsel, mens aksjemarkedene reagerer på geopolitikk og selskapsnyheter. SpaceX stiger, Palantir droppes, og Norwegian kjøper Widerøe.

Det internasjonale energibyrået IEA venter at global oljeetterspørsel skal falle med 1,1 millioner fat per dag i 2026 til 103,2 millioner fat per dag. Etterspørselen er ventet å øke til 105,3 millioner fat per dag i 2027.

Det globale tilbudet er ventet å falle med 3,9 millioner fat per dag til 102,4 millioner fat per dag i 2026, før det snur kraftig opp med 8 millioner fat per dag til 110,3 millioner fat per dag i 2027, anslår IEA. Byrået skriver at USAs og Irans midlertidige avtale baner veien for en økning i eksporten fra Midtøsten, men det er risiko på nedsiden på grunn av driftsmessige og politiske begrensninger, inkludert forlenget arbeid med å fjerne miner og uløste transportløsninger.

Nedgangen i globale oljelagre økte til 143 millioner fat i mai. I snitt er lagrene tappet med 3,8 millioner fat per dag. Det er blandet stemning i de asiatiske aksjemarkedene onsdag. Nikkei 225 i Tokyo er opp 1,02 prosent.

Onsdag kommer det første rentemøtet til den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh, og investorene har øynene rettet mot situasjonen i Hormuzstredet. Markedene ser ut til å prise inn en relativt høy sannsynlighet for normalisering av flyten i Hormuzstredet, sier Kim Fustier, oljeanalytiker i HSBC. Frankrikes innenlandske etterretningstjeneste DGSI dropper det omstridte AI-selskapet Palantir til fordel for franske ChapsVision. EU vedtok i begynnelsen av juni tiltak for å gjøre Europa mindre avhengig av utenlandske teknologiselskaper.

Frankrike planlegger å styrke sin satsing på kunstig intelligens med ytterligere 655 millioner euro. Palantir opplyser at kontrakten med DGSI fortsatt er gjeldende. Elon Musks romfartsselskap SpaceX har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag, med en oppgang på 19 prosent mandag. I førhandelen på Wall Street tirsdag fortsetter aksjen å stige, og ligger an til en oppgang på 8,6 prosent.

Fredag økte markedsverdien til mer enn 2000 milliarder dollar. Mandag steg aksjen ytterligere 20 prosent til en sluttkurs på 192,5 dollar. Brødrene Aas melder om en bestilling fra Fjord Shuttle AS til 135 millioner kroner. Selskapet skal bygge en passasjerbåt med batteri- og dieseldrift med plass til 292 personer.

Equinor melder at de vil doble tilbakekjøpene av aksjer til 3 milliarder dollar i 2026. Konsernsjef Anders Opedal sier de har som mål å fortsette å øke kontantutbyttet per aksje med mer enn 5 prosent årlig. Sentias datterselskap Hent AS har inngått kontrakt med Skygard AS for det andre byggetrinnet ved datasenteret OSL1 på Økern i Oslo. Det andre trinnet skal etter planen stå ferdig i 2027.

Norwegian kjøper Widerøe og Sunclass Airlines for 1,125 milliarder kroner. Den samlede flåten blir på nær 160 fly, og konsernet vil betjene rundt 30 millioner kunder årlig med 11.800 ansatte. Widerøe er en viktig operatør på det norske kortbanenettet. Konsernsjef Karlsen sier oppkjøpet vil bygge et bedre tilbud og gi mulighet for å øke salget av hotell og feriereiser





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