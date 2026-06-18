Blant nyheter: Trafikkontroller, politiaksjoner og skolereformer i Vestland

Denne artikkelen presenterer en samling av ulike hendelser fra Vestland, inkludert trafikkontroller der førere er stanset for fartøy, ruspåvirket kjøring og manglende førerkort. Videre er det politiaksjoner relatert til drapsetterforskning, voldtektssiktelser og savnede personer. I tillegg dekkes skolepolitikk med nye felles regler for mobilbruk, og en innbruddshistorie som har utløst mistanke om arbeidslivskriminalitet i matleveringsbransjen.

Politimannen som skjøt, hadde tilgang til batong og pepperspray, men har forklart at han ikke hadde tid til å bytte våpen. Brannmannskaper har rykket ut etter å ha fått melding om brann i en utestue i nærheten av en enebolig i Ytre Arna, opplyser vaktleder Svein-Erik Reistad ved 110-sentralen.

- Jeg får nå beskjed om brannmannskapene har god kontroll, og at det kun er snakk om røykutvikling fra et lysthus, sier Reistad. Han kunne fortelle at hvalrossen lå og slappet av på kaien. Bilfører med ettåring i bilen mistet lappen En mann i 20-årene mistet lappen etter å ha blitt målt til 90 km/t i 50-sonen på Sundvegen ved Hammersland i Øygarden i formiddag.

Mannen hadde et ett år gammelt barn med seg i bilen, da UP stanset ham, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet. Onsdag kveld klokken 20.45 ble en kvinnelig bilist i midten av 20-årene stanset av Utrykningspolitiet i Åsane. - Det er mistanke om at kvinnen var ruspåvirket, og det ble tatt en utvidet blodprøve av henne. Hun kjørte uten gyldig førerkort, sier politistasjonssjef Ørjan Hjortland.

Natt til torsdag ble en 18 år gammel mannlig bilist målt til 149 km/t i 80-sonen på E39 Åsaneveien. - Han mistet førerkortet. Det var Utrykningspolitiet som hadde laserkontroll fra midnatt til klokken 01.30 i natt, sier politistasjonssjef Ørjan Hjortland i Bergen nord torsdag formiddag. En kvinnelig bilfører i 40-årene ble onsdag klokken 13.15 stanset av en UP-patrulje på Flatøy i Alver.

- Hun kjørte uten gyldig førerkort og er siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Det er tatt blodprøve av henne, sier politioverbetjent Ivar Holmaas ved Nordhordland politistasjonsdistrikt. Onsdag kveld var politibåten ute og lette etter en båt som var blitt meldt stjålet fra Klokkarvik på Sotra. - Båten ble funnet igjen i Fleslandsvika i nærheten av Flesland klokken 19.50 i går, sier politioverbetjent Kjartan Duesund ved Bergen sør politistasjon torsdag formiddag.

Frå 1. august får alle vidaregåande skular i Vestland felles reglar for bruk av mobiltelefon og smartklokke. Elevråd og skulemiljøutval ved kvar skule skal ha medverknad i korleis regelen skal praktiserast. - Felles reglar gjer det tydelegare kva som gjeld, samtidig som skulane får rom til å finne praktiske løysingar lokalt, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp). Dermed har de avvist oppfordringen fra Øygarden kommune om å endre navnet fra Sotrabrua til Øygardsbrua.

Politiet har vært på åstedsundersøkelse hos en bedrift i Nordåsdalen etter å ha blitt varslet om et innbrudd. Det er stjålet et boblebad og en henger fra parkeringshuset ved Elkjøp Nordås, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen. Kontroller av flere leverandører som tilbyr matlevering via apper, styrker mistanken om alvorlig arbeidslivskriminalitet. - Vi ser tegn på mye av det samme som tidligere er avdekket i Oslo, sier leder for senteret, Ove Boga.

Skatteetatens undersøkelser viser tegn på manglende eller feil rapportering av omsetning, svart arbeid og manglende mva-registreringer. Nav har mistanke om trygdemisbruk. Foto: Faksimile Angels City Han ledet en av de yngste spillerstallene i ligaens historie. Angel City er dypt takknemlig for bergenserens lederskap og fremgangen som er gjort i løpet av hans periode.

Onsdag kveld sitter to menn i politiets arrest. Begge er siktet for voldtekt. Det opplyser Øyvind Horn. Han er jourhavende jurist i Vest politidistrikt.

Så langt er forsvarere ikke oppnevnt, ifølge Horn. Onsdag ettermiddag melder politiet at den savnede er funnet gående langs en vei i Bergen sør. Finansavisen: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av Tono Savnet person på Askøy kom til rette - Vi er i ferd med å kalle ut frivillige til å bistå i søket, opplyser operasjonsleder Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt. Politiet rykket tirsdag kveld ut til en adresse på Askøy.

I forbindelse med dette oppdraget fikk patruljen mistanke om at en mann på stedet hadde kjørt bil i rus. - Mannen tok en spytt-test som ga utslag på narkotiske stoffer. Han ble midlertidig fratatt førerkortet og tatt med for blodprøve, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy. Mannen i 30-årene fikk også pålegg om å holde seg borte fra adressen.

Men bare noen timer senere var han tilbake. - Vi håper å få gjennomført avhør i løpet av dagen, sier politiadvokat Mari Axelsen





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