Å bli mamma i ung alder: Valget som endret livet for Tina og Therese

Tina Evelyn Buvarp og Therese Sørenes valgte å bli mødre i ung alder. En avgjørelse som kommer med utfordringer, men også stor glede. De deler sine historier og råd til andre.

Å få barn er en stor beslutning, og for mange unge kvinner er tidspunktet for når og hvordan et viktig spørsmål. Tina Evelyn Buvarp (24) og Therese Sørenes (23) valgte å bli mødre i ung alder, en beslutning som kommer med både gleder og utfordringer. Buvarp, som venter tvillinger, forteller om bevisste valg basert på overskudd og energi, i tillegg til å være i sluttfasen av en mastergrad.

Hun ønsket å kombinere foreldreskapet med å bygge karriere, og planla for å fortsette å jobbe etter permisjonen. Sørenes, på den annen side, opplevde en mer følelsesmessig reise inn i morsrollen. Etter å ha opplevd et brudd og en spontanabort, sto hun overfor en uventet graviditet. Til tross for usikkerhet og bekymringer, valgte hun å beholde barnet og ble alenemor i en alder av 23 år. Begge kvinner beskriver en sterk indre dialog før de tok valget, og fryktet reaksjoner fra omgivelsene. Imidlertid møtte de støtte og forståelse fra venner og familie. Buvarp og Sørenes fremhever viktigheten av å stole på egne valg og ikke la seg påvirke av forventninger fra andre. De erkjenner at det å være foreldre i ung alder innebærer å leve annerledes enn mange jevnaldrende, med utfordringer knyttet til sosialt liv og økonomi. Til tross for disse utfordringene, understreker de gleden og kjærligheten som foreldreskapet bringer.\Beslutningen om å få barn i ung alder kommer med flere faktorer å vurdere. Spesialister peker på at 20-årene biologisk sett er den beste tiden for å få barn. For Buvarp var det overskuddet og energien som veide tyngst i valget. Hun ønsket å gripe muligheten til å kombinere utdanning, karriere og morsrollen. Sørenes sin erfaring illustrerer kompleksiteten i følelsesmessige aspekter ved å bli mor. Etter å ha mistet et barn og opplevd en vanskelig periode, fant hun styrke til å velge livet og ta imot den uventede graviditeten. Begge historiene viser viktigheten av å ta individuelle valg basert på personlige prioriteringer og livssituasjon. Buvarp og Sørenes’ erfaringer belyser også utfordringene ved å navigere i forventningene fra samfunnet. Frykten for å bli dømt eller misforstått er reell, men deres opplevelser viser at støtte og forståelse ofte er tilgjengelig, spesielt fra nære venner og familie. Å være en ung forelder kan innebære å leve annerledes enn andre på samme alder, med mindre tid til sosialt liv og større økonomiske utfordringer. Likevel, begge kvinnene peker på gleden ved å få barn og viktigheten av å skape et trygt og kjærlig hjem.\Valgene til Buvarp og Sørenes reflekterer en bredere trend der unge kvinner vurderer foreldreskap i ulike livsfaser. Mens gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har økt, finnes det fortsatt de som velger å bli mødre i 20-årene. Disse kvinnene viser mot til å gå imot normene og velge en vei som passer deres individuelle behov og ønsker. Deres historier gir innsikt i de utfordringene og gledene som følger med å bli ung mor. Buvarp understreker viktigheten av å planlegge og forberede seg, mens Sørenes viser styrken i å akseptere livet slik det kommer. Begge kvinnene gir verdifulle råd til andre unge kvinner som vurderer å få barn, og oppfordrer dem til å lytte til sin egen magefølelse og ta valg som føles riktige for dem. De understreker også betydningen av å ha et støttende nettverk og ikke være redd for å be om hjelp. I en verden hvor presset for å følge bestemte livsveier kan være stort, representerer Buvarp og Sørenes en inspirasjon for unge kvinner som ønsker å definere sine egne livsvilkår og ta kontroll over sin egen fremtid





