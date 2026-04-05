Å bli mor i 20-årene: Sterke historier om valg, utfordringer og gleder

Tina Evelyn Buvarp og Therese Sørenes deler sine erfaringer om å bli mødre i ung alder. De forteller om vanskelige valg, bekymringer og gleder, og gir råd til andre unge kvinner som vurderer å få barn.

Å få barn er en stor beslutning som mange unge kvinner står overfor. For Tina Evelyn Buvarp (24) og Therese Sørenes (23) ble valget om å bli mødre tatt i ung alder, men med ulike forutsetninger og opplevelser. Buvarp, som venter tvillinger, følte at hun hadde overskudd og energi til å takle både studier og kommende mammarolle. Sørenes, på sin side, gikk gjennom en følelsesmessig krevende periode etter et brudd og en spontanabort før hun uventet ble gravid på nytt.

Begge kvinnene reflekterte over tidspunktet, bekymret seg for reaksjoner fra omgivelsene, og måtte ta vanskelige valg. De deler nå sine erfaringer og gir råd til andre unge kvinner som vurderer å få barn, og belyser både gleder og utfordringer ved å bli mor i 20-årene.\Buvarp var i sluttfasen av en mastergrad og så muligheten til å kombinere utdanning, karriere og morskap. Hun ønsket å unngå å starte i en ny jobb for så å gå ut i permisjon kort tid etter, og heller bygge karrieren uten avbrudd. Sørenes hadde fokus på å bygge en stabil hverdag og karriere, men ønsket om å bli mor vant over. Etter å ha mistet et barn gjennom spontanabort, ble hun gravid på nytt. Hun valgte å beholde barnet, selv om hun også gikk gjennom et samlivsbrudd, og ble alenemor. Begge kvinnene opplevde en sterk indre dialog før de tok valget. De var bekymret for reaksjoner fra venner og familie, og hvordan deres liv ville bli påvirket. Heldigvis møtte de positive reaksjoner, og støtte fra sine nærmeste. Men det å få barn i ung alder innebærer også å leve annerledes enn mange jevnaldrende. Mindre sosialt liv, og mer ansvar. Forventningene i samfunnet om å etablere seg i karrieren før man får barn er høye, og å gå mot strømmen kan oppleves som vanskelig. Buvarp og Sørenes har begge funnet sine egne måter å navigere i denne situasjonen på.\Livet som ung mor byr på utfordringer, men også gleder. Begge kvinnene fremhever viktigheten av å stole på sine egne valg, og ikke la seg påvirke for mye av andres forventninger. De har lært å sette pris på de små tingene, og å finne glede i hverdagen med barn. De erkjenner at det sosiale livet kan bli annerledes, men at det er fullt mulig å finne balanse mellom morsrollen og andre aspekter av livet. Buvarp og Sørenes sine erfaringer gir et verdifullt innblikk i livet som ung mor, og viser at det er mange ulike måter å møte utfordringene på. De inspirerer andre unge kvinner til å følge sine egne drømmer og valg, og til å finne sin egen vei i livet, uavhengig av forventningene fra samfunnet. Å få barn er en personlig reise, og det viktigste er å ta valg som føles riktige for en selv og sin egen situasjon. De oppfordrer til åpenhet, støtte og forståelse for de valgene unge kvinner tar når det gjelder å stifte familie





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kontroversiell film 'The Drama' splitter kritikerne: Hylles for dristighet, refses for å ta lett på tragedieFilmen 'The Drama' med Robert Pattinson og Zendaya i hovedrollene har premiere i Norge 10. april, men er allerede tilgjengelig i USA. Filmen har fått blandet mottakelse av kritikerne, med sterke meninger om dens behandling av sensitive temaer. Spesielt avsløringen av en plot-vri om skoleskyting skaper debatt.

Ble mødre i starten av 20-årene: – Ville ikke vente på «riktig tidspunkt»Midt i 20-årene tok Tina og Therese et valg mange utsetter.

