Blizzard saksøker private servere for brudd på åndsverkslovgivning

Blizzard har anklaget Project Ascension for omfattende brudd på åndsverksloven og krever erstatning for tapte inntekter og skade på merkevaren.

Blizzard Entertainment har nå tatt rettslige skritt mot den private serveroperatøren Project Ascension. Selskapet hevder at operatøren har gjort flere lovbrudd i strid med amerikansk åndsverkslovgivning, og anslår at hver ulovlig kopi av World of Warcraft har medført betydelige økonomiske tap.

Blizzard mener at den uautoriserte programvaren og den tilhørende merkevaren har påført dem uopprettelig skade, ikke bare i form av bortfalt abonnementinntekt, men også gjennom svekket omdømme og tap av kontroll over spillopplevelsen. De understreker at alle spillere som har valgt å koble seg til Project Ascension i stedet for Blizzards offisielle servere, er en del av problemet som selskapet søker å få løst gjennom rettssystemet.

I en offisiell uttalelse beskriver Blizzard Project Ascension som en usikker og uetisk forretningsmodell som utnytter populariteten til deres spill for å tjene penger på en måte som skader både selskapet og spillerne. Selskapet peker særlig på at serverne som benyttes av Project Ascension er lokalisert i Russland, og beskriver dette som en potensiell sikkerhetsrisiko. De hevder at dette gir operatøren mulighet til å støtte kriminell virksomhet på nettet, med ofre både i USA og internasjonalt.

Blizzard ber derfor om at retten skal holde operatøren ansvarlig for både økonomisk og juridisk skade som har blitt påført gjennom denne ulovlige virksomheten. Saken kommer kort tid etter at et annet privat serverprosjekt, Project Epoch, kunngjorde at de skulle avslutte all videre utvikling og overføre sine ressurser til Project Ascension. Dette har skapt ytterligere bekymring blant både spillere og bransjeobservatører, som ser en mulig konsolidering av private servere som kan true den lovlige spillindustrien.

Blizzard har tidligere gjort flere lignende rettslige tiltak mot private servere, men denne saken skiller seg ved at den også adresserer de mulige sikkerhetsaspektene ved servere som driftes fra land med annen lovgivning. Det gjenstår å se hvordan retten vil vurdere bevisene og hvilke sanksjoner som eventuelt vil bli pålagt Project Ascension.

Saken vil sannsynligvis bli fulgt nøye av både andre spillutviklere og digitale rettighetsorganisasjoner, ettersom den setter en presedens for hvordan private servere kan holdes ansvarlige for brudd på internasjonale opphavsrettslover





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