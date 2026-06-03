Blue Origins' New Glenn-rakett eksploderer under test i Florida

Blue Origins' New Glenn-rakett eksploderte under en test i Florida. Ingen personer ble skadet, og selskapets toppledere, Jeff Bezos, sier at de vil finne ut av årsaken. Raketten er en viktig del av selskapets romfartssatsing og skal kunne konkurrere med SpaceX.

Blue Origins ' rakett New Glenn eksploderte under en test i Florida. Ingen personer ble skadet, ifølge selskapet. Testen skulle starte opp en motor mens raketten fortsatt var koblet fast til rampen.

Raketten eksploderte og det hele endte i en kraftig eksplosjon. Selskapet har brukt milliarder av dollar og flere år på å utvikle New Glenn. Raketten er om lag 29 etasjer høy og skal kunne gjenbruke sitt første trinn, noe som kan gjøre den til en sterk konkurrent til SpaceX. Blue Origins' toppledere, Jeff Bezos, sier at det er for tidlig å si hva som gikk galt, men at selskapet vil finne ut av årsaken.

- Det er en veldig tung dag, men vi skal gjenoppbygge det vi må og komme i gang med flygingen igjen. Det er det verdt, skrev han. New Glenn-raketten, som er 98 meter høy, er spydspissen i Blue Origins' romfartssatsing, særlig i kampen mot SpaceX. Elon Musks selskap utvikler nå det som skal bli den største romraketten noensinne





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