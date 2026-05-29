Blue Origins New Glenn-rakett eksploderte under test

Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida. Ingen personer er skadet, men testen gikk ikke som planlagt.

Blue Origin s rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida . Ingen personer er skadet, sier selskapet. Alt personell er gjort rede for og i sikkerhet, legger selskapet til.

Testen gikk ut på å starte opp en motor mens raketten fortsatt var koblet fast. Raketten eksploderte, og det hele endte i en ildkule. Selskapet har brukt milliarder av dollar og rundt ti år på å utvikle New Glenn. Raketten er om lag 29 etasjer høy og skal kunne gjenbruke første trinn, noe som kan gjøre den til en SpaceX-konkurrent.

Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier at det er for tidlig å si hva som gikk galt, men at Blue Origin skal finne ut av det. En veldig tung dag, men vi skal gjenoppbygge det vi må og komme i gang med flygingen igjen. Det er det verdt, skriver han. Den 98 meter høye New Glenn-raketten er spydspissen i Blue Origins romfartssatsing, særlig i kampen mot SpaceX.

Elon Musks selskap utvikler nå det som skal bli den største romraketten noensinne. Ingen detaljer er gitt om hva som kunne ha gått galt under testen. Det er første gang Blue Origin har prøvd å starte en motor i New Glenn. Selskapet har forsøkt å gjenbruke rakettdeler før, men aldri på denne måten





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blue Origin New Glenn Rakett Test Florida Jeff Bezos Elon Musk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fullt Norge-kok i New York: Må ta grepMå flytte på grunn av høy etterspørsel.

Read more »

New Yorks ordfører dukket opp i Arsenal-draktZohran Mamdani (34) antrekk i eid-bønn vekker oppsikt.

Read more »

Wall Street snur oppNew York-børsen snur etter opplysninger om avtale mellom USA og Iran.

Read more »

Blue Origin-rakett eksploderte på oppskytingsrampenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »