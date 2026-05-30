Blue Origins New Glenn-rakett eksploderte under testing i Florida

Blue Origin s New Glenn -rakett eksploderte under testing i Florida , men ingen personer ble skadet. Selskapet bekrefter at alt personell er i sikkerhet. New Glenn er en 29-etagers høy rakettsystem som skal kunne gjenbruke første trinn, noe som kan gjøre den til en konkurrent til SpaceX.

Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt ti år på å utvikle New Glenn. Toppsjef Jeff Bezos sier at det er for tidlig å si hva som gikk galt, men at selskapet skal finne ut av det. New Glenn-raketten er spydspissen i Blue Origins romfartssatsing, særlig i kampen mot SpaceX. Elon Musks selskap utvikler nå det som skal bli den største romraketten noensinne.

Det er en veldig tung dag, men vi skal gjenoppbygge det vi må og komme i gang med flygingen igjen. Det er det verdt, skriver Bezos. Testen gikk ut på å starte opp en motor mens raketten fortsatt var koblet fast. Raketten eksploderte, og det hele endte i en ildkule.

