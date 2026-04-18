Blummenfelt vinner Ironman Texas – nesten verdensrekord

Kristian Blummenfelt sikrer sin tredje strake seier i Ironman Texas, bare sekunder bak sin egen verdensrekord. Casper Stornes tar en sterk tredjeplass, mens Solveig Løvseth også kjemper om seier i kvinneklassen.

Kristian Blummenfelt har nok en gang demonstrert sin dominans innen triatlon, og sikret seg sin tredje strake seier under Ironman Texas i USA. Etter en utmattende konkurranse som bestod av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42,2 kilometer løping, krysset den norske utøveren mållinjen alene på tiden 7.21.24. Selv om dette var bare tolv sekunder bak hans egen verdensrekord på full distanse, som ble satt i Mexico i 2021 med tiden 7.21.12, understreker prestasjonen hans eksepsjonelle form.

Kommentatorene under Ironman-sendingen bemerket Blummenfelts unike fysiologi og utholdenhet. Rett før målstreken tok han seg til og med tid til å gi high-fives til konkurrenter som lå lenger bak, et tydelig tegn på hans overlegne posisjon i løpet. Vendepunktet i konkurransen kom etter sykkeletappen. Der lå Blummenfelt på en 16. plass, et minutt og 41 sekunder bak den daværende lederen, dansken Kristian Høgenhaug. Men som han har vist utallige ganger før, er det på løpedelen at Blummenfelt virkelig skinner. Han begynte metodisk å plukke av konkurrenter, og etter hvert var det bare den belgiske utøveren Marten van Riel igjen foran ham. Med rundt ni kilometer igjen av løpet, passerte Blummenfelt også Van Riel, og så seg aldri tilbake. 'Det ser ut som at han nettopp har startet,' utbrøt kommentatorene da Blummenfelt hadde bare tre kilometer igjen av sitt løp. Van Riel endte til slutt på andreplass, et minutt og 32 sekunder bak den norske mesteren.

En annen nordmann, Casper Stornes, sikret seg en imponerende tredjeplass i Texas. Dette var Stornes' andre tredjeplass på rad, og han fullførte løpet to minutter og 26 sekunder bak sin treningskamerat Blummenfelt. Blummenfelt, som nå er 32 år gammel, har hatt en fenomenal start på sesongen. Etter en sjetteplass i New Zealand, har han vunnet de tre påfølgende løpene i Ironman Pro Series. Hans prestasjoner er enda mer bemerkelsesverdige med tanke på at han i tillegg til verdensrekorden også innehar tittelen som olympisk mester og verdensmester i triatlon. Det er gode nyheter for norsk triatlon generelt, og det ser ut til at det kan bli mer suksess for Norge i USA. I kvinneklassen ligger Solveig Løvseth også an til seier med få kilometer igjen av sitt løp, noe som peker mot en sterk dag for norsk utholdenhetsidrett.

Ironman-konkurransen, kjent for å være en av verdens mest krevende utholdenhetsprøver, består av de nevnte distansene og tester atletenes grenser til det ytterste, både fysisk og mentalt.





