Boards of Canada og Det hvite hus i musikkbråk

Det hvite hus publiserte en video med bilder av et flagg som fløyer, helikopter som lander og grensepoliti på patrulje. Videoen er ledsaget av låten 'Deep Time' av duoen Boards of Canada. Dette har ikke falt i god jord hos verken duoen eller fansen. Fansen har også reagert kraftig i kommentarfeltet under videoen. Flere raser mot bruken av sangen og kaller videoen for 'falsk patriotisk dritt'. Boards of Canada består av brødrene Mike Sandison og Marcus Eoin. Electronica-duoen ble startet på slutten av 1980-tallet og ga nylig ut sitt første album på 13 år. Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert musikkbråket.

