Bodø/Glimt fortsetter å dominere Lillestrøm – vant 2-0 på Åråsen

Bodø/Glimt sikret seg en komfortabel seier over Lillestrøm på Åråsen, og fortsetter dermed sin lange rekke av positive resultater mot Lillestrøm på hjemmebane. Målene ble scoret av Kasper Høgh (2) og Håkon Evjen.

Bodø/Glimt fortsatte sin dominans over Lillestrøm med en komfortabel 2-0 seier på Åråsen søndag ettermiddag. Dette resultatet markerer Lillestrøm s vedvarende vanskeligheter mot Glimt på hjemmebane, en trend som strekker seg tilbake til 2015.

Lillestrøm har ikke klart å vinne mot Bodø/Glimt på eget gress i Eliteserien siden en 3-0 seier i 2015, og har siden den gang tapt fem kamper og spilt tre uavgjort mot nordlendingene på Åråsen. Kampen startet med et sterkt press fra Lillestrøm, som forsøkte å ta kontroll fra første stund. Allerede i løpet av de første minuttene testet Salieu Drammeh Nikita Haikin i Glimt-målet, men skuddet fra en spiss vinkel ble reddet.

Lillestrøm fortsatte å dominere banespillet i store deler av første omgang, og skapte flere farlige situasjoner. Et hjørnespark fra Kristoffer Ibrahimaj var nær å resultere i mål, men ballen ble klarert i siste sekund etter et hektisk spill inne i boksen. Like før pause fikk Bodø/Glimt imidlertid åpnet scoringskontoen. Etter en halvtime med press fra Lillestrøm, var det Glimt som slo til.

Kasper Høgh stusset et innlegg fra Fredrik Bjørkan, og Håkon Evjen dempet ballen elegant i luften, vendte opp og sendte et presist skudd i mål via den bortre stolpen. Målet kom som en kalddusj for Lillestrøm, som hadde investert mye i angrep uten å finne veien til nettmaskene. I andre omgang fortsatte Glimt å presse, og Lillestrøms keeper Pontus Dahlberg begikk en kostbar feil kort tid etter hvilen.

Dahlberg spilte ballen rett i beina på Ole-Didrik Blomberg, som enkelt serverte Kasper Høgh en scoring på åpent mål. Dermed økte Glimt ledelsen til 2-0, og Lillestrøm fikk en vanskelig oppgave foran seg. Blomberg var også involvert i en annen farlig situasjon kort tid senere, da han slo en strålende pasning langs bakken, men Ruben Gabrielsen klarerte i siste sekund. Lillestrøm forsøkte å komme tilbake i kampen, og skapte noen muligheter mot slutten av andre omgang.

Salieu Drammeh kom seg forbi Fredrik Sjøvold på venstrekanten og fant Markus Karlsbakk, som avsluttet fra ti meter. Skuddet ble blokkert av Fredrik Bjørkan, og Haikin i Glimt-målet reddet. På overtid forsøkte Lillestrøm igjen, da innbytter Kparobo Arierhi ble spilt gjennom, men avslutningen gikk høyt over mål. Tapet ble også Hans Erik Ødegaards første serietap som Lillestrøm-trener, etter en imponerende rekke på 35 kamper uten tap i Obos-ligaen og Eliteserien.

Lillestrøms tre siste tap i alle turneringer har alle kommet mot Bodø/Glimt, noe som understreker Glimts sterke grep om dette oppgjøret. Resultatene viser tydelig at Bodø/Glimt er en vanskelig motstander for Lillestrøm, spesielt på Åråsen. Kampen bekreftet Glimts status som et av de beste lagene i Eliteserien, og Lillestrøm må finne en måte å bryte denne negative trenden på for å kunne konkurrere i toppen av tabellen





