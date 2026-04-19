Bodø/Glimt-keeperens skjulte formue: Kontrollerte verdier i skatteparadiser

Bodø/Glimts keeper Nikita Haikin, som nylig fikk innvilget norsk statsborgerskap etter hastebehandling, har hatt betydelige økonomiske interesser i skatteparadiser. Dette skjer samtidig som hans far er internasjonalt etterlyst for hvitvasking. Haikin har styrt og eid selskaper på De britiske Jomfruøyer og i Skottland, blant annet gjennom selskaper som har blitt assosiert med skjulte økonomiske transaksjoner. Ifølge dokumenter VG har tilgang til, har Haikin eid selskaper som blant annet hadde som formål å eie en båt verdt rundt ti millioner kroner.

Bodø/Glimt s suksessrike keeper, Nikita Haikin , har nylig fått innvilget norsk statsborgerskap etter en hastebehandlingInitiert av Norges Fotballforbund (NFF). Denne prioriteringen plasserte ham foran over 11.000 andre søkere i køen. Med dette fjerde statsborgerskapet er Haikin, som er 30 år gammel, nå ansett som en sterk kandidat for sommerens norske VM-tropp.

Imidlertid har det dukket opp informasjon som indikerer at Haikin ikke har vært fullstendig åpen om sin formue overfor Skatteetaten ved ankomst til Norge. Ifølge dokumenter VG har fått innsyn i, har Haikin hatt kontroll over betydelige verdier plassert i skatteparadiser. Det understrekes fra VGs side at dette i seg selv ikke er ulovlig. Situasjonen blir ytterligere komplisert av at Haikins far, Ilya Haikin (63), er internasjonalt etterlyst og anklaget for hvitvasking av flere hundre millioner dollar i Russland. Selv om en britisk domstol har antydet at den russiske etterlysningen kan være politisk motivert, kaster saken lys over Haikins bakgrunn og økonomiske disposisjoner. Nikita Haikin ble opprinnelig født i Israel, men flyttet til Russland med familien i en alder av to år. Som tenåring emigrerte familien videre til London. Som sekstenåring forlot han hjemmet for å satse fullt og helt på fotballkarrieren. Veien mot toppen viste seg å være utfordrende. I fjor sommer fortalte en nygift Haikin til VG at han nærmest hadde gitt opp drømmen om en profesjonell keeperkarriere før han fikk muligheten i Norge. Etter å ha forlatt den israelske andredivisjonsklubben Hapoel Kfar Saba i 2018, var han klubbløs i et helt år. Deretter førte tilfeldighetene ham til Bodø/Glimt i 2019. Selv om han da var 24 år gammel og hadde begrenset erfaring med A-lagsspill, fremsto han med en tilsynelatende solid økonomi allerede før sitt store gjennombrudd som profesjonell fotballspiller. Videre bekrefter dokumenter VG har tilgang til, at Nikita Haikin har vært involvert i styring og eierskap av selskaper registrert på De britiske Jomfruøyer og i Skottland, både før og etter at han kom til Norge. Disse dokumentene stammer fra Pandora Papers, en massiv datalekkasje som avslørte hvordan advokatfirmaer og formuesforvaltere bistod velstående klienter med å drive virksomhet gjennom skjulte selskapsstrukturer. VG har fått tilgang til dette materialet via International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Ett av de omtalte selskapene, Wigan Group Limited, var registrert på De britiske Jomfruøyer. Ifølge dokumentasjonen hadde dette selskapet en enkeltstående funksjon: å eie en båt registrert på Caymanøyene. Haikins selskap estimerte verdien av denne båten til å være «omtrent en million euro» i 2017, noe som tilsvarte rundt ti millioner norske kroner på daværende tidspunkt. På spørsmål om hvilken type båt det var, har Haikin uttalt at det dreide seg om en ni meter lang motorbåt som ble benyttet privat. Før sin ankomst til Norge bodde Haikin i London. En video lagt ut på Bodø/Glimts Instagram-konto dagen før han flyttet til Norge, viser utsikten over Themsen fra det leilighetskomplekset han bodde i. Han tok med følgerne på en virtuell flytting fra den britiske hovedstaden til sin nye klubb. Leilighetsbygget ved Themsens elvebredde markedsføres som et eksklusivt boligkompleks med leiligheter, studioer og kontorlokaler. Haikin presiserer at han ikke eide leiligheten selv, men at familien hadde leid den i flere år. Til sammenligning kan nevnes at dagens leiepriser for en tilsvarende leilighet på 156 kvadratmeter i samme bygg kan beløpe seg til rundt 100.000 kroner i måneden. Første gang VG stilte Haikin direkte spørsmål om hans eventuelle eierskap av verdier utenfor Norge i dag, var sent i februar, kun to dager etter Bodø/Glimts imponerende seier over Inter i Champions League. I midten av mars valgte Haikin, gjennom Bodø/Glimts medieansvarlige Simen Pedersen, å sende en generell uttalelse i stedet for å besvare de spesifikke spørsmålene. Videre viser det seg at Nikita Haikin har opprettholdt forretningsaktiviteter i utlandet også etter at han etablerte seg i Norge. I henhold til opplysninger fra det britiske foretaksregisteret, fikk han kontroll over et skotsk selskap vinteren 2021. Selskapets registrerte adresse var 44 Main Street i Douglas, en liten skotsk landsby med kun 1500 innbyggere. Denne adressen er i skotsk presse blitt beskrevet som en «selskapsfabrikk», da over 3000 skotske kommandittselskaper har blitt registrert der siden 2013. Et kommandittselskap er en selskapsform der noen påtar seg fullt økonomisk ansvar, mens andre kun risikerer den kapitalen de har investert. Denne strukturen benyttes ofte for å tiltrekke investorer (kommandittister) som bidrar med kapital uten å engasjere seg aktivt i driften eller påta seg vesentlig risiko. Richard Smith, redaktør i tidsskriftet «Naked Capitalism» og en anerkjent ekspert på skotske kommandittselskaper, kjenner godt til adressen. Han uttaler til VG at på den tiden ble skotske kommandittselskaper, som ikke hadde krav om å oppgi eier- og kontrollforhold, et foretrukket verktøy for personer som drev med hvitvasking, ved å utnytte den løse bankreguleringen i Baltikum. Smith trekker frem at det mest oppsiktsvekkende tilfellet knyttet til adressen 44 Main Street var det korrupte salget av ukrainske kanongranater til De forente arabiske emirater. Haikins selskap, Special Holdings, var registrert som et skotsk kommandittselskap. Historisk sett har denne selskapsformen vært benyttet for å skjule eierskap. Mens det ikke er ulovlig i seg selv å eie verdier i skatteparadiser, kan hemmeligholdet som slike strukturer muliggjør, effektivt legge til rette for ulovlige pengestrømmer, skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon, noe som kaster et kritisk lys over Haikins økonomiske disposisjoner





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nikita Haikin Bodø/Glimt Norsk Statsborgerskap Skatteparadiser Hvitvasking

United States Latest News, United States Headlines

