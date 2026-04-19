Bodø/Glimt-keeperens skjulte formue: Prioritert statsborgerskap og selskaper i skatteparadiser

Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin fikk statsborgerskap hastebehandlet etter ønske fra NFF, men har ikke oppgitt all sin formue til norske myndigheter. VG avslører at keeperen har kontrollert verdier i skatteparadiser, mens faren er internasjonalt etterlyst for hvitvasking.

Bodø/Glimt -keeper Nikita Haikin (30) har blitt høyaktuell for Norges VM-tropp etter at hans søknad om norsk statsborgerskap ble hastebehandlet på bakgrunn av et ønske fra Norges Fotballforbund (NFF). Han ble dermed prioritert foran over 11 000 andre søkere i køen. Med sitt fjerde statsborgerskap i lomma, har Haikin potensial til å representere Norge internasjonalt. Men en gransking fra VG avdekker at Haikin ikke oppga all sin formue til Skatteetaten ved ankomst til Norge.

Dokumenter VG har tilgang til indikerer at keeperen har hatt kontroll over betydelige verdier i skatteparadiser. VG understreker at dette i seg selv ikke er ulovlig. Bakgrunnen for saken er også komplisert av farens, Ilya Haikin (63), internasjonale etterlysning. Ilya Haikin er anklaget for hvitvasking av flere hundre millioner dollar i Russland, selv om en britisk domstol har hevdet at den russiske etterlysningen kan være politisk motivert. Nikita Haikin ble født i Israel, men flyttet med familien til Russland som toåring og deretter til London i tenårene. Som 16-åring valgte han å flytte hjemmefra for å satse fullt på fotballkarrieren, en vei som skulle vise seg å være kronglete. Før han kom til Norge, fortalte en nygift Haikin til VG i fjor sommer at han nærmest hadde gitt opp drømmen om å leve av fotballen. Etter å ha forlatt den israelske andredivisjonsklubben Hapoel Kfar Saba i 2018, var han klubbløs i et helt år før en tilfeldighet førte ham til Bodø/Glimt i 2019. Det er bemerkelsesverdig at han, til tross for å være 24 år gammel og med minimal erfaring fra toppfotball, tilsynelatende hadde en solid økonomisk bakgrunn før sitt store gjennombrudd. Haikin har operert og eid selskaper registrert i skatteparadiser som De britiske Jomfruøyer og Skottland, både før og etter sin ankomst til Norge. Disse opplysningene stammer fra Pandora Papers, en omfattende lekkasje som avslørte hvordan advokatfirmaer og formuesforvaltere bistod velstående klienter med å opprette skjulte selskapsstrukturer. VG har fått tilgang til dette materialet gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Ett av Haikins selskaper, Wigan Group Limited, var registrert på De britiske Jomfruøyer og hadde ifølge dokumentene primært som formål å eie en båt registrert på Caymanøyene. Selskapet verdsatte denne båten til cirka en million euro i 2017, noe som tilsvarte rundt ti millioner norske kroner på den tiden. Haikin har nektet å oppgi nøyaktig hva slags båt det dreide seg om, men beskriver den som en ni meter lang motorbåt som ble brukt privat. Før han flyttet til Norge, bodde Haikin i London, og en video lagt ut på Bodø/Glimts Instagram-konto dagen før overgangen viste ham pakke ned livet sitt i den britiske hovedstaden. Bygget der han bodde ble markedsført som et eksklusivt boligkompleks med leiligheter, studioer og kontorlokaler. Haikin presiserer at han ikke eide leiligheten selv, men at familien hadde leid den i flere år. Dagens leiepris for en tilsvarende leilighet på 156 kvadratmeter i samme bygg anslås til rundt 100 000 kroner i måneden. Da VG først tok kontakt med Haikin om eventuelle utenlandske verdier, var det i slutten av februar, kun to dager etter Bodø/Glimts triumf mot Inter i Champions League. I midten av mars kom et generelt svar fra Haikin, fremsendt via Bodø/Glimts medieansvarlige, Simen Pedersen, uten at de konkrete spørsmålene ble besvart. Videre har det kommet frem at Haikin har engasjert seg i utenlandske forretninger også etter sin ankomst til Norge. Det britiske foretaksregisteret viser at han fikk kontroll over et skotsk selskap vinteren 2021. Selskapets adresse, 44 Main Street i Douglas, en landsby med bare 1500 innbyggere, beskrives i skotsk presse som en «selskapsfabrikk». Siden 2013 har over 3000 skotske komandittselskaper blitt registrert på denne adressen. Richard Smith, redaktør i «Naked Capitalism» og en ekspert på skotske komandittselskaper, forklarer at slike selskaper på den tiden ble foretrukket av hvitvaskere som utnyttet svake bankreguleringer i de baltiske statene. Han nevner det korrupte salget av ukrainske kanongranater til De forente arabiske emirater som et av de mest oppsiktsvekkende tilfellene knyttet til adressen. Haikins eget selskap, Special Holdings, var et slikt skotsk komandittselskap, en selskapsform som historisk sett har blitt brukt til å skjule eierskap. Selv om det ikke er ulovlig å besitte verdier i skatteparadiser, kan hemmelighold skape et klima som legger til rette for ulovlige pengeoverføringer, skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon





