Bodø/Glimt knuste Lillestrøms rekke – 511 dagers ubeseiret-rekke er over

Bodø/Glimt vant over Lillestrøm på Åråsen og satte en stopper for Lillestrøms imponerende rekke på 511 dager uten tap i en ligakamp. Mål av Håkon Evjen og Kasper Høgh sikret seieren for gjestene.

Lillestrøm s imponerende rekke på 511 dager uten tap i en ligakamp ble brutt søndag kveld da Bodø/Glimt gjestet Åråsen . Kanarifuglene hadde siden 1. desember 2024 kun tapt én tellende kamp, en cupkamp mot nettopp Bodø/Glimt i slutten av mars.

Dette gjorde nederlaget mot Glimt desto mer overraskende og skuffende for Lillestrøm-fansen. Kampen viste tydelig at Bodø/Glimt er et lag som utnytter motstanderens feil nådeløst, og Lillestrøm slet med å finne tilbake til formen etter en tidlig periode hvor Glimt dominerte spillet. Lillestrøms trener, Hans Erik Ødegaard, erkjente etter kampen at selv om rekorden var fin, var det resultatet som telte, og at laget burde ha klart å få med seg poeng.

Han understreket at Glimt straffet dem for feil, og at det var det som til slutt avgjorde kampen. Kampen startet med et lekent og aggressivt Lillestrøm-lag som skapte trøbbel for Bodø/Glimt i de innledende minuttene. Men Glimt klarte raskt å jobbe seg inn i kampen og overta kontrollen. Målet kom etter en periode med press fra Glimt, hvor Kasper Høgh stusset ballen videre til en farlig posisjon.

Håkon Evjen dempet ballen elegant og snudde seg rundt før han hamret den i hjørnet, utenfor rekkevidde for Lillestrøm-keeperen. Evjens mål var et resultat av godt samspill og presisjon, og viste hvorfor han er en av de mest spennende spillerne i ligaen. Etter målet fortsatte Glimt å presse på, og Lillestrøm slet med å skape farlige angrep.

Keeperens tidsbruk ble utnyttet av Ole Didrik Blomberg som stjal ballen og serverte den til Kasper Høgh, som nok en gang fant veien til nettmaskene. Høgh, som er kjent for sin sterke tro, takket Gud for målet i intervjuet etter kampen, og understreket at det var et etterlengtet øyeblikk for ham og laget. Lillestrøms 511 dager lange rekke uten tap var en imponerende prestasjon som vitner om stabilitet og solid defensivt arbeid.

Hans Erik Ødegaard hadde ledet laget gjennom 35 strake ligakamper uten tap, en statistikk som er sjelden kost i norsk fotball. Likevel, som Ødegaard selv påpekte, er det resultatet som teller til syvende og sist. Bodø/Glimts seier på Åråsen var en viktig seier i kampen om tetposisjonen i ligaen, og viser at de er et formsterkt lag som er vanskelig å slå.

Knutsen, Bodø/Glimts trener, fremhevet at de måtte jobbe hardt for å komme inn i kampen, og at Lillestrøm startet med et veldig lekent og aggressivt lag. Han var likevel fornøyd med at laget klarte å snu kampen og sikre seieren. Tapet for Lillestrøm vil uten tvil være en nedtur for laget og fansen, men det er viktig å lære av feilene og fortsette å jobbe hardt for å komme tilbake på vinnersporet.

Kampen demonstrerte tydelig at i norsk fotball kan selv de mest imponerende rekker brytes, og at det alltid er rom for overraskelser





Bodø/Glimt klaget inn til NFF for kvinnediskriminering: «Kjønnsapartheid»En spillertunnel og bortegarderober som hevdes er «forbudt område» for kvinner. Kvinnefotball-ildsjel Richard Jansen (61) mener Bodø/Glimt diskriminerer kvinnelige fotballspillere.

