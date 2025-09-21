Bodø/Glimt møter Rosenborg på Lerkendal: Kan Glimt fortsette vinnerrekken?

Bodø/Glimt, som topper Eliteserien, møter Rosenborg på Lerkendal søndag. Kampen kommer etter Glimts Champions League-kamp, og historikken viser at Glimt har hatt utfordringer mot Rosenborg og Tromsø etter europacupkamper. Flere skader i Glimt, men laget forventes å stille sterkt. Oddsen for Glimt-seier og over 3,5 mål er 3,95.

Av Tommy Duesund Oppdatert: 21.09.25 11:46 Publisert: 21.09.25 11:35 Del Glimt spilte 2-2 mot Slavia Praha i Champions League i midtuken. Statistikken etter Europa-kamp viser at det er to lag Glimt trøbler med. Gjett hvilke? Rosenborg - Bodø/Glimt Odds: Bodø/Glimt vinner og over 3,5 mål - 3,95 i odds Kampstart søndag 21 september kl. 16.00 Spillestopp kl 15.59 Lerkendal Kampen kan sees på TV2 Play Vi tror at Glimt vinner og over 3,5 mål.

Det spiller du på her til 3,95 i odds Bodø/Glimt kommer til Lerkendal søndag som Champions League deltaker og som tabelltopp i Eliteserien med 15 poeng foran RBK på 5. plass. Rosenborg kjemper fortsatt om å karre seg inn blant topp fire som vil gi dem en plass i Europa neste sesong. Men enkelt er det ikke, da også de andre lagene rundt på tabellen viser stabil form for tiden. Rosenborg viser grei form med 2-1-2 siste fem, hvor de sist slo Haugesund ganske så enkelt 3-0 borte etter to bortetap mot både KFUM (1-4) og Viking (1-2). Nå venter hjemmekamp, men kanskje den aller tøffeste i år i form av Bodø/Glimt. Det positive er hvor solide trønderne har vært i forsvar hjemme på Lerkendal, der de kun har sluppet inn fire mål og tatt 19 poeng på ni kamper. Forsvarsspiller Ulrik Yttergård Jenssen måtte ut med en kjenning mot Haugesund på søndag. Nå er han utilgjengelig i flere kamper. Offensivt har RBK en Dino Islamovic i storform. Den svenske spissen har hatt en god periode med fire scoringer på de fem siste kampene. Dermed går han inn til toppoppgjøret med selvtillit, men han har møtt Bodø/Glimt tre ganger uten å vinne. Og den statistikken tror vi fortsetter søndag. Flere usikre spillere Bodø/Glimt viser kruttsterk form i serien med 9-1-0 på de ti siste kampene sine. Det gjør at nordlendingene topper tabellen i Eliteserien. Sist knuste Bodø/Glimt stakkars Kristiansund hele 7-1 på hjemmebane, men så skal man huske på at de nettopp hadde en skikkelig kraftanstrengelse borte mot Slavia Praha i Champions League hvor de klarte å knipe med seg ett poeng etter sterke 2-2. Avisa Nordland har sett på hvordan Glimt har gjort det i Eliteserien etter å ha spilt i Europa i midtuken. Tallene viser at det er to lag har fått problemer med: Etter seieren mot Braga i fjor i Europa League, endte det med 2-3-tap på Aspmyra mot Rosenborg. I 2022 spilte Glimt på Lerkendal etter å ha vært i Zürich. Det endte også med 2-3-tap. I 2021 ble CSKA Sofia beseiret i Bodø. Få dager senere møtte bodøværingene trønderne i Trondheim. Resultatet: 0-0. Tromsø har vært et annet ekkelt lag for Glimt etter kamper i Europa. Statistikken viser at de har møtt den nordnorske rivalen fem ganger etter å ha spilt i europacupene. Fasiten viser tre tap, én uavgjort og kun én seier. Av de 48 eliteseriekampene som er spilt rett etter en europacupkamp har Glimt vunnet hele 30. Av de resterende har 12 endt med uavgjort og kun seks har endt med tap. Jeg tror seier nummer 31 kommer søndag. Glimt sliter med skader. Ole Didrik Blomberg, Ulrik Saltnes, Fredrik André Bjørkan, Isak Dybvik Määttä og Ola Brynhildsen var alle uaktuelle til kampen mot Slavia Praha onsdag – selv om Dybvik Määttä var med i kamptroppen. Spillere som Kasper Høgh, Brede Moe og Haitam Aleesami ble friskmeldt til kampen i den tsjekkiske hovedstaden. I sluttminuttene i Praha måtte imidlertid Magnus Bech Riisnæs ut på båre etter at han fikk et illebefinnende. I tillegg måtte Jostein Gundersen ut, mens Nikita Haikin haltet kraftig etter kampslutt. Alle skadene gjør at Glimt ikke offentliggjorde kamptroppen på lørdag. Glimt har en stor og sterk tropp, og jeg tror de klarer å håndtere skadene. Glimt har vært involvert i flere målrike kamper den siste tiden, og jeg tror på en ny underholdende match på Lerkendal. De tre siste gangene Glimt har vunnet i Trondheim har de scoret tre mål. Det har de også kapasitet til i dag. Vi tror at Glimt vinner og over 3,5 mål. Det spiller du på her til 3,95 i odds. Bodø/Glimt møter Rosenborg på Lerkendal søndag i en kamp som kan by på målfest. Glimt er i storform og topper Eliteserien, mens Rosenborg kjemper for å nå topp fire. Kampen kommer etter Glimts Champions League-kamp mot Slavia Praha, hvor det ble 2-2. Historikken viser at Glimt har slitt mot Rosenborg og Tromsø etter europacupkamper. Glimt har flere skader, men har en stor tropp og forventes å stille sterkt. Oddsen for at Glimt vinner og det blir over 3,5 mål er 3,95. Rosenborg har vært solide hjemme, men Glimt har vist stor styrke i serien. Kampen kan bli en underholdende affære med mange mål





