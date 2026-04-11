Bodø/Glimt satser på talent fra Gambia: Kan spille Eliteserien allerede i høst

Bodø/Glimt samarbeider med et fotballakademi i Gambia og ser potensialet i unge spillere som trener etter samme filosofi som Eliteserie-laget. Noen av spillerne kan være aktuelle for spill i Eliteserien allerede denne høsten, ifølge klubben.

SUKUTA (TV 2): I Vest-Afrika, nærmere bestemt i Sukuta, trener 35 håpefulle gutter i gule farger. Bodø/Glimt ser potensialet i disse unge fotballspillerne og tror at noen av dem kan være klare for Eliteserien allerede til høsten. Guttene i Tijan Jaiteh Football Academy, som er trent etter samme filosofi som Bodø/Glimt , følger nøye med på laget fra Nordland. Bodø/Glimt har etablert et samarbeid med akademiet, og ambisjonene er store både for spillerutvikling og samfunnsbygging.

\På den kunstgressbanen der Tijan Jaiteh Football Academy trener, henger store Bodø/Glimt-flagg. Ibrahim Saidy (17) forteller at han og lagkameratene følger Bodø/Glimt tett. De ser på Bodø/Glimt som sitt seniorlag og lærer av deres spillestil, særlig intensiteten. Akademiet, etablert i 2021 av tidligere Brann-, Sandefjord- og Sandnes Ulf-spiller Tijan Jaiteh, har trent etter Glimts prinsipper i halvannet år. Jaiteh, med sin bakgrunn i norsk fotball, fikk raskt hjelp av Robert Hauge, nå i Bodø/Glimt, til å etablere akademiet og ordne deltakelse i Norway Cup, der laget vant to år på rad. Hauge, som har ansvar for spillerlogistikk i Bodø/Glimt, leder treninger og deler Glimts treningsmetoder. Han besøker akademiet annenhver måned og har jevnlig kontakt med Jaiteh. Akademiet består av spillere i alderen 14 til 19 år, og flere av dem har allerede trent med Bodø/Glimt, både på juniorlaget og A-laget. Robert Hauge ser frem til å bringe fotballglede, lagfølelse, håp og drømmer til akademiet.\Robert Hauge antyder at det er realistisk at spillere fra akademiet kan debutere i Eliteserien for Glimt allerede til høsten. Det er et klart mål å hente spillere fra akademiet til Norge når de er gamle nok. I august skal hele fotballakademiet til Norge for å måle seg mot jevnaldrende norske lag. Samarbeidet med Bodø/Glimt er ikke bare sportslig, men også rettet mot å styrke infrastrukturen rundt akademiet og bidra til samfunnsbygging. Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen bekrefter at klubben bidrar med en symbolsk sum og utstyr, og vurderer å øke støtten. Målet er å skape en felles fotballfaglig plattform, der spillere fra akademiet forhåpentligvis vil se Bodø/Glimt som en aktuell fremtidig klubb. Tijan Jaiteh forteller at mange av spillerne bor hjemme hos ham, noe som bidrar til en tett oppfølging og et sterkt fellesskap





