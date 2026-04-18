Bodø/Glimt vinner komfortabelt 3-0 over Aalesund etter sterkt comeback

Bodø/Glimt reverserte en rekke av to svake kamper med en solid 3-0 seier over Aalesund på Aspmyra. Anders Klynge, Fredrik Sjøvold og et selvmål sikret seieren, som viste en tilfreds Kjetil Knutsen. Kommentatorer roser Glimts reaksjon og fremhever Lonebus prestasjon.

Bodø/Glimt viste styrke og reagerte sterkt etter to mindre overbevisende kamper i Eliteserien . Lørdag ble Aalesund beseiret 3-0 på hjemmebane på Aspmyra.

Aalesund klarte lenge å holde Bodø/Glimt unna scoring, men etter omtrent en halv omgang sviktet markeringen totalt på et hjørnespark. Flere Bodø/Glimt-spillere var samlet ved bakerste stolpe, og det var til slutt danske Anders Klynge, som fikk en sjelden mulighet fra start, som fikk ballen i mål. Før pause hadde hjemmelaget skapt flere spektakulære målsjanser, men Aalesund holdt seg innenfor rekkevidde frem til tjue minutter gjensto av kampen.

Da viste høyreback Fredrik Sjøvold seg frem og demonstrerte at han har mer enn en god høyrefot. Sjøvold befant seg i returrommet og var raskest til å gripe ballen etter en upresis utboksing fra Aalesunds keeper. Prosjektilet han sendte av gårde var så kraftig at det nesten rev nettet i krysset. 'Det var bare å lukke øynene og kline til. Det får jeg til én av en million ganger', uttalte en glad Sjøvold etter kampen. 'Han treffer perfekt med sin svakeste fot, og man ser på reaksjonen til Bodø/Glimt-spillerne at slike treff med venstrebeinet ikke er noe de ser hver uke fra høyrebacken sin', la han til.

Like før slutt fastsatte Bodø/Glimt sluttresultatet til 3-0. Daniel Bassi skapte rom og slo et innlegg foran mål, der en uheldig Aalesund-forsvarer var uheldig og satte ballen i eget nett. 'Jeg vil tro Kjetil Knutsen er rimelig godt fornøyd med prestasjonen', sa en kommentator. 'Aafk hadde sine sjanser til å score, og Lonebu så skummel ut i flere situasjoner da kampen ennå sto litt og vippet'. 'Det er ikke i Bodø at Aalesund skal ta poengene sine, og med de svake kampene Bodø/Glimt har levert i det siste visste man at dette kom til å bli tøft for Rekdal og hans mannskap - for nå var Knutsen lei av kamper langt under pari', avsluttet en annen kommentator.

Trener Kjetil Knutsen uttrykte tilfredshet med lagets reaksjon etter kampene mot Viking og Sarpsborg 08, selv om Aalesund-spissen Kristian Lonebu tidvis var en utfordring for forsvaret. Knutsen hadde bare lovord å si om spissens prestasjon etter kampen. 'Veldig god spiller. Vi vet styrkene hans. Han er utrolig flink til å suge til seg ballen. Han er flink å utfordre. Selv om han utfordrer innover klarer han alltid å frigjøre høyrefoten sin. Så er det ikke slik at det betyr at Glimt er ute etter Lonebu fordi jeg sier dette', uttalte Knutsen. 'Vi følger med på norsk fotball og gode fotballspillere generelt', la han til, før han humoristisk konkluderte: 'Det blir dyrt'





