Boksekampen i Stavanger: Kaos, regelbrudd og skuffede forventninger

En boksekamp i Stavanger endte i kaos og misnøye da Frank Løkes usportslige oppførsel og gjentatte regelbrudd førte til at dommeren avbrøt kampen. Ole Klemetsen vant, men seieren ble overskygget av Løkes opptreden og publikums reaksjoner.

I en kaotisk boksekamp i Stavanger var det til slutt Ole «Lukkøye» Klemetsen som kunne juble for seier, men triumfen kom ikke gjennom poeng eller knockout. Den sjette og siste runden ble avbrutt av dommeren etter at Frank Løke brøt reglene for gjentatte ganger. En skuffet publikum reagerte ved å kaste gjenstander inn i ringen, og kritikken haglet over hendelsen. VGs kommentator Thomas Hansvoll beskrev opplevelsen som pinlig og ødeleggende for kvelden.

Klemetsen selv uttrykte sterk misnøye, og anklaget Løke for å ha brutt kontrakten og mente han ikke fortjente betaling. Han beklaget overfor publikummet og kalte det en pinlig forestilling. Løke på sin side avviste kritikken og sa at dette var en del av hans strategi.\Haktor Slåke, president i Norges Bokseforbund, var tydelig i sin vurdering og kalte kampen en av de dårligste han hadde sett, uavhengig av boksenivå. Forbundet distanserte seg fra arrangementet og kritiserte det sterkt. Etter kampen oppsto det tumulter i ringen, og politiet måtte gripe inn for å roe ned situasjonen. Klemetsen var misfornøyd med kampen, selv om han vant, og mente Løkes manglende vilje til å bokse ødela opplevelsen. Løke, på sin side, hevdet å være den moralske vinneren. Han ble båret inn i ringen på en trone og møtt av en blanding av buing og piping fra publikum, men han tok det tilsynelatende med fatning. Klemetsen, som kom gående inn i ringen, fikk stor jubel. Kampen var satt til seks runder på to minutter, med spesifikke krav til hansker og knockoutregler. Det første minuttet av kampen viste svært lite boksing, og kommentatorene stilte spørsmål ved Løkes strategi og nervøsitet. Runde etter runde fortsatte Løkes taktikk, og dommeren måtte flere ganger gripe inn. Mot slutten av kampen ble det mer boksing, men også usportslig oppførsel fra Løkes side, inkludert å dytte Klemetsen ned, noe som førte til sterk kritikk.\Kampen utviklet seg til en parodi, der Løkes oppførsel ble sterkt kritisert for å bryte reglene og ødelegge bokseopplevelsen. Kommentatorer og publikum uttrykte sin misnøye med det som skjedde i ringen. Løkes manglende respekt for boksesporten og hans strategi om å løpe rundt i ringen og bryte reglene, gjorde at mange mente kampen ikke var en verdig representasjon av boksesporten. Klemetsen viste frustrasjon over Løkes oppførsel og det han mente var manglende respekt for sporten. Dommerens avgjørelse om å avslutte kampen på grunn av Løkes gjentatte regelbrudd, understreket at kampen hadde mistet all troverdighet. Kritikken mot Løke var massiv, og mange stilte spørsmål ved hans sportsånd og respekt for motstanderen. Kampen ble et eksempel på hvordan dårlig oppførsel og manglende respekt for reglene kan ødelegge et arrangement og skuffe publikum. Hendelsen førte til en debatt om showboksing og dens plass i idrettsverdenen, og hvorvidt slike arrangementer bidrar til å svekke boksesportens omdømme





