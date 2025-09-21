Boksekaos i DNB Arena: Klemetsen vant showkampen etter Løkes diskvalifikasjon

Showkampen mellom Ole Klemetsen og Frank Løke endte i et kaos av dårlig boksing og masseslagsmål, og skapte reaksjoner fra hele bokse-Norge.

Lytt til saken: Showkamp en mellom Ole Klemetsen og Frank Løke i DNB Arena endte i et boksekaos, og resulterte i en massiv reaksjon fra både aktive og tidligere boksere. Klemetsen ble utropt til vinner etter at Løke ble diskvalifisert av dommeren Benn Kaasa i sjette og siste runde. Kampen, som var preget av en rekke uortodokse grep og lite som minnet om tradisjonell boksing, ble etterfulgt av et masseslagsmål i ringen, noe som førte til at politiet måtte gripe inn for å gjenopprette ro og orden.

Arrangør Rune Bjerga uttrykte stor skuffelse over hendelsene, og understreket at arrangementet ikke hadde innfridd forventningene. Flere prominente navn innenfor boksesporten har uttalt seg kritisk om kampen, og beskriver den som et sirkus snarere enn en seriøs boksekamp. Andreas Evensen, tidligere proffbokser, kalte opplevelsen pinlig og sammenlignet den med wrestling, mens Tim-Robin Lihaug mente at kampen var underholdende, men at ordet 'boksing' burde utelates fra beskrivelsen. Kevin Melhus, en annen proffbokser, stilte spørsmål ved hvorfor en person som ikke kan bokse klarer å selge ut en hel arena, og kritiserte arrangørens amatørmessige håndtering av kampen. Roar Petäjämaa, bokseekspert og tidligere landslagsbokser, uttrykte også sin skuffelse, og mente at det hele var mer kaos enn boksing. Kampen har satt spørsmålstegn ved showboksingens plass i boksesporten. \Kampen har skapt stor debatt om kvaliteten på boksekampen og om showboksingens fremtid. Flere eksperter er enige om at kampen var en skuffelse sett fra et sportslig perspektiv. Ole Klemetsen, som var den aktive bokseren i kampen, har fått ros for å ha stilt opp, men kritikken har vært rettet mot Frank Løkes bokseferdigheter og det han ble beskrevet som 'dirty taktikk'. Det er stor enighet om at Løke brukte strategier som ikke hører hjemme i boksesporten, og at dette bidro til kampens kaotiske preg. Flere bokseeksperter og kommentatorer har ytret bekymring over at kampen ble definert som en boksekamp, og påpekte at den ikke var i samsvar med sportens regler og etiske retningslinjer. Det er også bekymring for hvordan slike arrangementer kan påvirke boksesportens renommé. Aron Jahnsen, tidligere MMA-utøver, gikk så langt som å antyde at dette kunne være et punktum for Løkes bokseeventyr, og inviterte han inn i MMA-verden for et eventuelt oppgjør under mer kontrollerte former. Arrangementet har ført til en generell diskusjon om hvilken rolle underholdning skal spille i boksesporten, og hvor grensen går mellom sport og ren underholdning. Bjerga uttrykte i ettertid at han hadde satset på mer show, men mindre bokseferdigheter fra begge utøverne. \Både kritikere og forsvarere av arrangementet har erkjent at Frank Løke er en mester i markedsføring og å skape oppmerksomhet. Kevin Melhus påpeker at Løke har gitt en leksjon i showbiz, og at dette er en sentral del av profesjonell boksing og kampsport generelt. Likevel har mange etterlyst en mer profesjonell tilnærming til boksesporten, hvor sportslige verdier og etiske retningslinjer prioriteres. Roar Petäjämaa fremhever at mye av kaoset kunne vært unngått dersom kampen hadde vært regulert av et bokseforbund. Han oppfordrer Løke til å gå en kamp med vanlige regler dersom han virkelig ønsker å satse på boksing. Diskusjonen har også berørt arrangørens ansvar for å sikre at kampen foregår på en trygg og forsvarlig måte. Flere har kritisert arrangøren for manglende sikkerhetstiltak, spesielt med tanke på det masseslagsmålet som fulgte etter kampen. Resultatet av kampen har ført til et bredt spekter av reaksjoner. Mens noen synes kampen var underholdende, er andre opptatt av å understreke forskjellen mellom sport og underholdning, og å beskytte boksesportens integritet. Diskusjonene om showboksingens plass i boksesporten vil sannsynligvis fortsette, og det vil være interessant å se hvordan dette vil påvirke fremtidige arrangementer





