Boligbyggingen i Norge stuper: Regjeringen nedjusterer forventningene mens bransjen advarer om krise

Regjeringen kutter drastisk i anslagene for boligbygging frem mot 2027, mens representanter fra NBBL mener myndighetene er for passive i møte med en bransje preget av konkurser og lave investeringer.

Norge står overfor en utfordrende situasjon i boligmarkedet, hvor gapet mellom ambisjoner og virkelighet stadig øker. For å kunne nå det satte målet om 130.000 nye boliger innen år 2030, er det et absolutt krav at det igangsettes omtrent 27.000 nye boliger hvert eneste år.

Realiteten er imidlertid langt mer dyster, da boligminister Bjørnar Skjæran tidligere har påpekt at det i fjor kun ble igangsatt 22.000 boliger. Denne trenden bekreftes nå ytterligere i regjeringens reviderte budsjett for 2026, hvor anslagene for vekst i byggenæringen har blitt kraftig nedjustert. Der man opprinnelig hadde trodd på en vekst på nesten 12 prosent, er dette nå satt ned til kun 3,2 prosent for 2026.

En lignende nedgang er forventet for 2027, hvor veksten nå anslås til 4,8 prosent mot tidligere 12 prosent. Med et utgangspunkt på 209 milliarder kroner i investeringer i 2025, tegner dette et bilde av en sektor som kjemper for å holde hodet over vannet. Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sparer ikke på kritikken og beskriver regjeringens tidligere anslag som overoptimistiske. Han understreker at nyboligbyggingen går langt dårligere enn det regjeringen selv antok i desember.

Det mest kritiske punktet er ifølge Fredriksen at Norge nå går inn i sitt fjerde år på rad med en boligbygging som er betydelig lavere enn det befolkningsveksten faktisk krever. Dette skaper et press i markedet som kan få langvarige konsekvenser for boligprisene og tilgjengeligheten. Fra bransjen kommer det nå urovekkende meldinger om økende antall konkurser, høyere ledighet og en generelt synkende sysselsettingsgrad innen bygg og anlegg.

Dette står i skarp kontrast til resten av det norske arbeidslivet, som i stor grad opplever høy aktivitet og vekst. Konflikten mellom utøvende myndigheter og bransjen handler i stor grad om regelverk og byråkrati. Kommunalminister Skjæran har gitt Direktoratet for byggkvalitet i oppdrag å forenkle regelverket, og et forslag er ventet på høring i løpet av året. Regjeringen har også satt av fem millioner kroner for å styrke dette arbeidet.

Skjæran argumenterer for at man skal ha nødvendige krav, men ikke unødvendig mange, og fokuserer på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Samtidig forklarer ministeren nedgangen med ytre faktorer som kraftige økninger i materialpriser og et rentenivå som er betydelig høyere enn det markedet har vært vant til over tid. Disse faktorene har gjort det både vanskeligere å finansiere nye prosjekter og dempet den generelle etterspørselen etter nye boliger. NBBL mener imidlertid at myndighetene har vært altfor passive.

Det er nå et år siden en arbeidsgruppe fra byggenæringen leverte en omfattende liste med 72 konkrete forslag for å øke boligbyggingen i landet, men bransjen føler at lite har skjedd. Fredriksen peker på at de nye klimakravene i de tekniske forskriftene faktisk virker mot sin hensikt ved å skape en dobbeltregulering. Når både staten og kommunene kan stille krav til utslipp fra byggeplasser, kombinert med eksisterende CO2-avgifter, blir det ekstremt kostbart å bygge.

Ifølge Fredriksen er situasjonen så alvorlig at det bygges omtrent halvparten av det behovet tilsier, og han hevder det ikke har vært bygget så få boliger siden 1946. For å motvirke krisen satser regjeringen nå mer på alternative løsninger. Dette inkluderer en satsing på studentboliger og en strategi for å bygge om eksisterende bygg eller oppgradere uegnede boliger for å utnytte den eksisterende bygningsmassen bedre.

I tillegg varsles det at krav til omsorgsboliger og sykehjem skal fjernes, med unntak av selve byggereglene som også skal forenkles. Et av de mest håndfaste tiltakene er økningen i lånerammen for Husbanken, som er løftet fra 15 til 34 milliarder kroner for perioden 2025 og 2026. Håpet er at disse grepene samlet sett vil stimulere til økt byggeaktivitet over hele landet og bringe Norge nærmere målet om tilstrekkelig boligbygging





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boligbygging Regjeringen NBBL Byggebransjen Boligmarkedet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stortinget overkjører regjeringen om flytilbudet i Sør-NorgeFlytilbudet i Sør-Norge må beholdes i minste fall på dagens nivå, mener flertallet på Stortinget. Nå ber de om et nytt anbudsgrunnlag.

Read more »

Norsk forsvarsindustri kan få midler fra nytt EU-programRegjeringen tar Norge med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri.

Read more »

Norsk forsvarsindustri kan få midler fra nytt EU-programRegjeringen tar Norge med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri.

Read more »

Norsk forsvarsindustri kan få midler fra nytt EU-programRegjeringen tar Norge med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri.

Read more »