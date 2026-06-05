Bombehund og streng sikkerhet preger Norges VM-base i Greensboro

Norges Fotballforbund holdt pressetreff i Greensboro der sikkerhetsopplegget rundt laget sto i fokus, inkludert en bombehund som ikke fant noe mistenkelig. Laget forbereder seg til treningskamp mot Marokko i New York.

Fredag inviterte Norge s Fotball forbund til pressetreff med enkelte av landslagsspillerne i forkant av treningen i Greensboro , en liten by i North Carolina som fungerer som Norge s base under VM.

Sikkerhetsopplegget rundt det norske laget har vært et tema siden ankomst, og under fredagens pressetreff vakte det oppsikt da en sikkerhetsvakt dukket opp med en bombehund. Heldigvis fant ikke hunden noe mistenkelig, men episoden understreker den strenge sikkerheten som preger oppholdet. Presseansvarlig Morten Skjønsberg forteller at de merker tilstedeværelsen av mange sikkerhetsfolk rundt hotellet, men at laget ikke bruker mye energi på det.

Vi føler oss godt ivaretatt, sier Skjønsberg, og legger til at NFF har valgt å følge FIFAs anbefalinger for sikkerhet. Dette inkluderer både fysiske vakter og tekniske tiltak, og Skjønsberg opplever at opplegget fungerer godt. Samtidig er det en påminnelse om at store mesterskap som VM krever ekstraordinære sikkerhetsrutiner, spesielt med tanke på økt oppmerksomhet rundt laget.

Lørdag skal Norge trene i Greensboro før de reiser videre til New York, hvor de skal spille treningskamp mot Marokko søndag klokken 21.00 norsk tid. Denne kampen er en viktig del av forberedelsene før VM, og spillerne fokuserer på siste finpuss. Samtidig har bilder av Erling Haaland og andre stjerner gått viralt på sosiale medier, noe som skaper ekstra oppmerksomhet. Men internt holder laget fokus på det sportslige, og sikkerheten er en nødvendig ramme for å kunne yte maksimalt.

NFFs samarbeid med lokale myndigheter i USA har vært upåklagelig, og laget ser frem til å møte et sterkt marokkansk lag i en kamp som vil gi verdifull erfaring før mesterskapet starter for alvor





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