Bombing in Pakistan: At Least 16 Killed in Train Blast in Quetta

A powerful bomb explosion on a train in Quetta, Pakistan, has resulted in the deaths of at least 16 people and injuries to many others. The blast occurred as the train was on its way from Quetta to Peshawar, and it caused two of the train carriages to overturn and catch fire. Thick smoke filled the air, and several buildings in the area were destroyed. The incident occurred on a day when military personnel were on their way to celebrate the Muslim holiday of Eid al-Adha.

Soldater og deres familier var om bord i toget, som var på vei fra Quetta til Peshawar nordvest i landet, ifølge tjenestemannen, som ikke er navngitt av det franske nyhetsbyrået.

Kraften fra bomben førte til at to av togvognene veltet og tok fyr, og tykk røyk steg opp i lufta, viser bilder delt på nett. En rekke bygninger i området ble ødelagt, og parkerte biler ble knust, ifølge øyevitner og bilder i sosiale medier. melder at over 16 personer er drept og flere såret, samt at det er barn og kvinner blant ofrene.

Ifølge AFPs kilde ventet toget på signal ved Chaman Pattak i Quetta da en bil lastet med sprengstoff traff en av vognene, noe som resulterte i et kraftig smell. En annen tjenestemann sier til AFP at militært personell var på vei for å feire den muslimske høytiden id al-adha, som skal starte tirsdag. Det amerikanske nyhetsbyrået AP siterer leger ved lokale sykehus som forteller at de har mottatt over 30 sårede, hvorav flere er i kritisk tilstand.

AP melder ikke om drepte i angrepet, som skjedde i et område der sikkerhetsstyrker vanligvis har tilhold. Myndighetene etterforsker eksplosjonen, ifølge Babar Yousafzai, som jobber i provinsregjeringen i Balutsjistan. Ingen gruppe har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet. Den olje- og mineralrike provinsen er Pakistans fattigste og største, målt i areal.

Provinsen har lenge vært preget av væpnede oppørå fra separatistgrupper som krever uavhengighet fra sentralregjeringen i Islamabad. Opprørerne har stått bak hyppige angrep mot militære mål, regjeringsbygg og sivile både i Balutsjistan og andre steder i Pakistan. Balutsjistan ligger etter resten av landet på nesten alle områder, inkludert utdanning, sysselsetting og økonomisk utvikling. Separatistene anklager Pakistans regjering for å utnytte provinsens naturressurser uten at det kommer lokalbefolkningen til gode.

Kraften fra bomben førte til at to av togvognene veltet og tok fyr, og tykk røyk steg opp i lufta. Soldater og frivillige på bombestedet i Quetta søndag. Arshad Butt / AP / NTBEn frivillig hjelper en overlevende ut av togvraket i Quetta søndag. Brannvesenet jobber med å slukke flammene etter at en rekke parkerte biler tok fyr som følge av bombeangrepet i Quetta søndag





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakistan Bombing Train Blast Quetta Blast Occurred Train Carriages Overturned Caught Fire Thick Smoke Buildings Destroyed Military Personnel Eid Al-Adha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leie din egen dødsdoula: Fagfolk reagerer internasjonalt - Norge etterspør dødsdoulaerAnita Bjólicasque Olle opens a school in Norway to train people as 'dødsoalderagere' or 'dødshjelpere', helping terminally ill patients in dying. The concept has gained popularity worldwide.

Read more »

Bombeangrep mot tog sørvest i Pakistan – minst 24 skal være dreptTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Bombeangrep mot jernbanen i Pakistan – minst 24 skal være dreptMinst 24 mennesker er drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan sørvest i Pakistan, opplyser en høytstående tjenestemann til AFP.

Read more »

Bombeangrep mot tog sørvest i Pakistan – minst 24 skal være dreptMinst 24 mennesker er drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan sørvest i Pakistan, opplyser en høytstående tjenestemann til AFP.

Read more »