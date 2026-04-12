Bop Gueye: Fra tap til håp – Sarpsborg-profilen om sorgen og drømmen

Bop Gueye, Sarpsborgs unge midtbanespiller, forteller åpent om tapet av familien og hvordan han finner støtte og håp i fotballen og det norske laget.

MARBELLA (Nettavisen): – Han hjalp meg så mye. Han var min far. Det forteller Sarpsborg -profilen Bop Gueye da Nettavisen møter 19-åringen under klubbens treningsleir i Marbella før sesongen. Senegaleseren kom til Østfold-klubben sommeren 2025, med en historie i bagasjen de færreste i Norge kan se for seg. På bare fire år mistet han både begge foreldrene sine i tillegg til storesøster.

– Mamma døde i 2018, storesøsteren min døde i 2021 og faren min døde i 2022, forteller Gueye åpenhjertig i dette Intervjuet. Han forteller om en hverdag i Afrika som er totalt annerledes fra den han kom til da han ble hentet til Sarpsborg. – Det er veldig tøft. Når du mister familien din, tenker du kun på én ting; å hjelpe dine søsken. Det var veldig vanskelig, men en dag fikk jeg muligheten til å signere kontrakt med Sarpsborg, og det var veldig bra for meg og min familie. Les også: Reagerer på RBK-melding: – Uforståelig DEBUT: Gueye fikk sin Eliteserien-debut da Sarpsborg møtte Start. Foto: Christoffer Andersen Trekker fram samholdet i Norge Gueye ble hentet til Sarpsborg i fjor sommer etter å ha imponert stort for Oslo FC Academy i Senegal. I den senegalesiske klubben fikk han norske Tor Thodesen som hovedtrener. Nordmannen, som er kjent fra tiden i blant annet Sandefjord, tok sammen med kona Nina raskt hånd om Gueye. – Da jeg trengte noe, fikset de det. De snakker med meg om alt, og han vil ikke se meg trist. Tor ville se meg glad, forteller Gueye. Etter å ha fått gjennombruddet i Senegal, kom beskjeden fra Norge sommeren 2025; Sarpsborg ville signere langtidskontrakt med unggutten, og overgangen til Norge gjør at Gueye har større muligheter til å forsørge familien. Tilbake i Senegal har han tre brødre og fire søstre. – Alle går bort en dag. Men alle her i Sarpsborg i laget hjelper meg mye, forteller han om tiden etter at begge foreldrene gikk bort. Ble kåret til årets unge spiller Nettavisen slår på tråden til Thodesen, som nå befinner seg i Botswana. Der har han tatt over ligaens største klubb, etter å ha blitt hentet fra Gueyes tidligere klubb i Senegal. – Gueye bodde i huset til presidenten sammen med et 20-talls andre spillere. Da jeg begynte å jobbe med ham, så vi tidlig talentet, og at han hadde et fotballhode, beskriver Thodesen. KJENNING: Tor Thodesen, her fra tiden i Kvik Halden, kjenner godt til Gueye. Foto: Beate Oma Dahle Nordmannen ga etter hvert unggutten debuten på A-laget, og etter at Gueye fikk tid til å tilpasse seg nivået, tok han ligaen i Senegal med storm. – Etter jul dominerte han kamper, og ble kåret til årets unge spiller. Da gikk turen videre til Sarpsborg, som Oslo FC Academy har et samarbeid med. Ute i Europa lusket flere langt større klubber i sivet, avslører Thodesen. – Vi hadde brev fra både Ipswich og Braga som ville kjøpe ham. Selv er Gueye svært glad for å ha kommet til det han beskriver som familieklubb i Norge. – Alle er så snille her, sier han, og forteller at det ikke har vært noe problem å flytte inn i leilighet i Sarpsborg uten å kjenne noen. – Det har ikke vært så vanskelig. Om jeg er hjemme, trenger jeg bare å sove. Det er veldig viktig for karrieren min å få god erfaring her. Jeg liker meg på trening, og kan snakke med alle. Vi gjør alt sammen, før jeg drar hjem. Jeg liker dette livet, forteller han. Midtbanespilleren, som også spilte spiss i sesongoppkjøringen, forteller om voldsom støtte blant lagkameratene da de ble klar over senegaleserens historie. – Jeg så i ansiktene deres at de syntes synd på meg. For meg var det vanskelig (å miste deler av familien, red. anm), men jeg er en mann og må være sterk, åpner han. Nå bruker han mye av fritiden i Norge på å ringe hjem til søsknene i Senegal. – De savner meg, og jeg savner dem. Men jeg må følge drømmen min. 19-åringen sier målet med fotballdrømmen også handler om å bidra til at søsknene hans kan få et bedre liv. – Jeg vil få dem ut av fattigdom. Jeg må fokusere, for jeg ønsker å gjøre noe for dem. Thodesen beskriver 19-åringen som noe helt spesielt. – Han har et utstråling som er en fotballhjerne verdig. Han lyser opp ethvert rom med ydmykhet, og har en utstråling som er vanskelig å forklare, sier han. I hjemmeoppgjøret mot Start 8. april fikk Gueye sin Eliteserien-debut, da han kom inn etter 82 minutter. Tilbake i Norge satt en svært stole «ekstramamma» for unggutten. – Jeg sendte melding til Nina på kvelden og skrev «husk å gratulere Bop med debuten», forteller Thodesen, og sikter til kona som er hjemme i Norge. – Da fikk jeg bare til svar at hun sendte meldingen idet Bop gikk ut på banen. Den norske fotballtreneren tror 19-åringens karriere brått kan skyte så stor fart at han blir for god for norsk fotball. – Jeg har tro på at han skal bli så god at han vokser ut av den norske Eliteserien. Bop Gueye, en ung fotballspiller for Sarpsborg, har opplevd store personlige tap, men finner støtte og familie i sin nye norske klubb. Den senegalesiske spilleren, som mistet både foreldrene og en søster på kort tid, forteller om en tøff oppvekst og hvordan fotballen har gitt ham en mulighet til å forsørge familien sin. Gjennom sin trener Tor Thodesen og lagkameratene i Sarpsborg har han funnet en støttende familie som hjelper ham gjennom sorgen og motiverer ham til å følge drømmen om å bli en profesjonell fotballspiller. Gueye kom til Sarpsborg sommeren 2025 etter å ha imponert i Senegal. Tor Thodesen, som var treneren hans i Senegal, fulgte ham til Norge. Thodesen beskriver Gueye som et fotballtalent med et unikt vesen. Han var også i kontakt med klubber som Ipswich og Braga. Gueye setter pris på samholdet i Sarpsborg og drømmer om å hjelpe søsknene sine. Gjennombruddet på banen, inkludert en Eliteserie-debut, gir ham håp om en lys fremtid. Tor Thodesen ser potensialet i Gueye og tror han vil vokse ut av Eliteserien





