Kristoffer Borgli er en regissør som ikke er redd for å tråkke over grenser. Samtidig skaper Mark Ruttes uttalelser om Trump bekymring i Europa.

Sjefen skjønte neppe hvor vanskelig oppgave det var han ga meg. Kristoffer Borgli har vært notorisk umulig å få grep om siden han slo igjennom som reklame- og musikkvideoregissør i årene rundt 2010. I prosjektene hans finnes ikke svart-hvitt, alt er nyanser av grått der grensene for ektefølthet og ironi, fakta og fiksjon og rett og galt oppheves. Menneskene han skisserer er fulle av feil, dårlige valg og nedrige impulser.

Han har en urovekkende evne til å både ta tidsånden på pulsen og latterliggjøre den på en og samme tid. Finnes det et sårt punkt, stikker han fingeren i det. Har du en skorpe, pelles den av. Ser han et plaster? RITSJ! Samtidig: Det kan være sårt, det kan være vakkert, og det er hele tiden sjokkerende originalt. Det ligner ikke på noe annet, og det er derfor Kristoffer Borgli fikk et budsjett på 28 millioner dollar til å lage «The Drama». Til tross for at han tilsynelatende er et geni, eller kanskje nettopp derfor, er det noe djevelsk ved måten han jobber på. Han er en mester i å forvirre, å forskyve forventninger, og å provosere. Han er ikke redd for å tråkke over grenser, å utfordre publikum, og å stille ubehagelige spørsmål. Han er en kunstner som trives i gråsonene, som nekter å gi klare svar, og som elsker å manipulere. Dette er en regissør som får deg til å tvile på alt du trodde du visste, og som får deg til å tenke over ting du kanskje helst ville slippe å tenke på. Borgli er ikke bare en regissør, han er en erfaren provokatør. Han er en som forstår kraften i å utfordre status quo, å røre ved tabuer og å sette spørsmålstegn ved konvensjoner. Hans filmer er ikke bare underholdning, de er en refleksjon av vår tid, med alle dens kompleksiteter, motsetninger og absurditeter. Han er en mester i å fange essensen av menneskelig erfaring, med all dens smerte, glede og forvirring. Han er rett og slett en kunstner som tør å være annerledes. Kristoffer Borgli er en regissør som ikke er redd for å tråkke over grenser. Han er en provokatør som elsker å utfordre publikum og stille ubehagelige spørsmål. Hans filmer er en refleksjon av vår tid, med alle dens kompleksiteter. Borglis evne til å trolle norsk media er en av hans mest karakteristiske trekk. Da han skulle intervjues sammen med Amir Asgharnejad i forbindelse med «Drib», dukket de opp i Mario og Luigi-hatter og begynte å krangle foran journalisten. I et intervju i Los Angeles i forbindelse med «Dream Scenario», dukket han opp med ansiktet plastret, noe som minnet mistenkelig om filmplakaten til hans egen film «Syk pike». Senere innrømmet han på opptak at alt han sa var løgn, noe som understreket hans hang til å forvirre og provosere. Filmene hans er fulle av gråsoner, der han utforsker temaer som alder, forhold og moralske dilemmaer. Han stiller spørsmål om hva som er rett og galt, og tvinger oss til å reflektere over våre egne handlinger og holdninger. Borgli er ikke redd for å utfordre publikum, han er en provokatør som trives i gråsonene og elsker å manipulere. Dette er en kunstner som får deg til å tvile på alt du trodde du visste, og som får deg til å tenke over ting du kanskje helst ville slippe å tenke på. I Natos generalsekretær Mark Ruttes forståelse for Donald Trumps skuffelse over manglende støtte til Iran-krigen, har det skapt reaksjoner. Rutte framsto fornøyd etter onsdagens møte i Det hvite hus med Trump, utenriksminister Marco Rubio og forsvarsminister Pete Hegseth. Han beskrev en «åpen og ærlig diskusjon mellom to gode venner», der han samtidig «fikk påpekt at det store flertallet av europeiske land har vært behjelpelige med baser, logistikk og overflyvninger» i forbindelse med Iran-krigen. Tidligere hærsjef for USAs styrker i Europa, Ben Hodges, er enig med den britiske statsministeren Keir Starmer som sier han er lei av Donald Trump. Mange er kritiske til Ruttes smiskete tilnærming til Trump. En tidligere diplomat, nå tilknyttet PR-byrået Kruse Larsen, sier at Rutte må forstå at han representerer hele Nato. USA er tungvekteren i Nato, men han kan likevel ikke bare snakke på vegne av Trump. Han må i langt større grad forstå hva som rører seg på europeisk side, og de bekymringer som råder i forholdet til USA, sier Aas. Han oppleves å ta parti med Trump, det er ikke bra i lengden. Han kan heller ikke gå inn i Det hvite hus og lange ut mot president Trump, men at man tar igjen verbalt og tilkjennegir europeiske synspunkter, mener jeg at han burde gjort i større grad, svarer Aas. Møtet i Det hvite hus skjedde bak lukkede dører, og mange stiller spørsmål ved Ruttes åpenhet og hans forståelse for Trumps frustrasjon. Dette har ført til bekymring blant europeiske allierte, som frykter at Nato svekkes av Ruttes tilnærming





