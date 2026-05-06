Botns hjerteskjærende fortelling om tapet av bestekompisen

Skiskytteren åpner opp om det traumatiske funnet av lagkameraten Sivert Guttorm Bakken i Italia og den tunge veien gjennom sorg mot OL-gull.

Det var en skjebnesvanger dag i det vakre italienske fjellpasset Lavazé, der skiskyttermiljøet hadde samlet seg for litt etterlengtet julefred. 1800 meter over havet, omgitt av snødekte topper, skulle idrettsutøverne nyte naturen og hverandres selskap i fredelige omgivelser.

Men for den 26 år gamle utøveren ble denne ferien forvandlet til et mareritt lille julaften i fjor. Han hadde kommet for å hente en bilnøkkel hos sin bestekompis, Sivert Guttorm Bakken, men det kom ingen svar fra innsiden av hotellrommet. Da døren endelig ble åpnet, ble han møtt av et syn som ville prege ham for resten av livet. Sivert lå livløs, og det var umiddelbart tydelig at vennens liv hadde tatt slutt.

I den påfølgende panikken beskriver utøveren en tilstand av totalt kaos. Han forsøkte desperat å ringe etter ambulanse, men telefonen sviktet og dekningen i fjellet var ikke-eksisterende. Opplevelsen av å stå der, maktesløs og redd, mens han forsøkte å skaffe hjelp fra folk som ikke forsto engelsk, skapte en følelse av isolasjon midt i tragedien.

Det var en konstant kamp mellom det å prøve å løse den akutte situasjonen og det å i det hele tatt fatte hva det var han hadde sett foran seg. Sorgen og sjokket ble ikke borte med tiden, men gikk heller over i en dypere og mer kompleks prosess.

Gjennom hele den påfølgende vintersesjonen levde han i en tilstand av sjokk, en slags mental forsvarsmekanisme som gjorde at han kunne fortsette å prestere på toppnivå, men som også skjulte den egentlige smerten. Det var først etter at sesongen var over, i løpet av den siste måneden, at den virkelige sorgen traff ham med full kraft.

Han beskriver en overveldende følelse av urettferdighet over at en ung mann, som var så full av livsglede, mål og ambisjoner, plutselig var borte fra verden. Minnene dukker opp i hverdagen, spesielt når han besøker steder som Otepää, hvor han og Sivert hadde delt rom tidligere. Den dypeste smerten ligger kanskje i erkjennelsen av at livet går videre.

Det føles nesten feil at hverdagen fungerer og at man klarer å navigere seg gjennom dagene til tross for det enorme hullet som er etterlatt i livet. I denne tunge perioden har støtten fra kjæresten, langrennsløperen Karoline Simpson-Larsen, vært helt avgjørende. Hun var til stede da tragedien skjedde, og hun har vært den trygge havnen hvor han har kunnet lufte alle tanker, frykt og følelser uten å bli dømt av omverdenen.

Midt i denne mørke tiden kom et av livets absolutte høydepunkter, men det var farget av et intenst savn. Da han kjempet om OL-gullet på 20 kilometeren, skjedde det noe som for mange vil virke overnaturlig. På den siste runden følte han Siverts nærvær så sterkt at det var som om de løp sammen mot målstreken. Dette spirituelle øyeblikket ga ham en styrke som strakte seg langt utover det rent fysiske.

Da nasjonalsangen ble spilt på pallen og solen brøt gjennom skyene, knakk han sammen i tårer. Det var ikke bare gleden over gullet, men en dyp følelse av noe større enn ham selv, en nesten religiøs opplevelse av forbindelse mellom liv og død. Gjennom profesjonell hjelp fra Olympiatoppen og samtaler med psykolog har han arbeidet hardt med å bearbeide traumet. Nå er hans fremste drivkraft å sørge for at Sivert Guttorm Bakken ikke blir glemt av folk.

Ved å dele sin historie åpent i offentligheten, håper han å holde minnet om vennen levende for alle som kjente ham, og for verden for øvrig. Sorgen er ikke noe man blir helt ferdig med, men noe man lærer å leve med, og ved å snakke om det, gir han både seg selv og andre en vei gjennom mørket





