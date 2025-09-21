Bråk, slåssing og ulykker: Travle natt- og helgetimer for politiet i Bergen

Politiet i Bergen har hatt en travel helg med flere hendelser, inkludert slåssing, berusede personer, branner og en savnet person. Fra slåsskamper på bybanen til brann i Ytrebygda, nødetatene har hatt hendene fulle.

Natt til søndag ble politiet varslet om flere hendelser som krevde utrykning i Bergen og omegn. Ved Danmarks plass ble det meldt om slåssing på bybanen klokken 03:27, hvor to menn angrep en mann i 60-årene. Mannen fikk et sår på kinnet, men ingen ble alvorlig skadet. Samme natt, klokken 02:30, ble en beruset og kranglete mann i 20-årene tatt med til fyllearresten i sentrum, og anmeldt for tyveri av mobiltelefon.

En halvtime tidligere, klokken 02:00, ble en mann i 20-årene bortvist fra Leirvik sentrum etter å ha slått en vekter. Videre ble det registrert en fest hvor det kom langt flere enn forventet. Politiet hjalp til med å stenge festen, og en person i 20-årene ble pågrepet for kroppsskade i forbindelse med hendelsen. Andre steder meldte politiet om en slåsskamp i en buss ved Arna terminal, samt røykutvikling i en vegg, hvor brannvesenet rykket ut. En person ble meldt savnet i Bergen sentrum. Politiet søker etter en mann rundt 190 cm høy, iført mørkeblå regnjakke, dongeribukse og joggesko med hvit såle. En mann i 20-årene ble pågrepet for trusler mot en annen mann på Festplassen, hvor sistnevnte ble truet med kniv. Politiet fant imidlertid ingen kniv på stedet. Det var også rapportert om slåsskamp på utested i Odda, hvor fire personer var involvert. En mann i 40-årene ble sparket i ansiktet og ble kjørt til legevakten for sjekk, mens en 18-åring ble bortvist.\Det var flere andre hendelser som krevde politiets oppmerksomhet. Natt til lørdag, klokken 04:35, rykket politiet ut til akuttmottaket ved Haukeland sykehus, hvor en aggressiv og beruset pasient skapte uro. Like før klokken halv to samme natt ble en mann i 20-årene arrestert etter å ha blitt nektet adgang på et utested. I løpet av lørdagen ble det meldt om en ulykke i fjellet, der det var fare for snøbyger over 900-1000 meter over havet, og en bil hadde kjørt av veien. Føreren var tilsynelatende uskadet. Det ble også meldt om brann i et område på Askøy klokken 14:24, hvor omfanget var ukjent. \Utover helgen ble det meldt om en rekke hendelser som krevde nødetatens utrykning. Lørdag morgen rykket brannvesenet ut til en bolig i Møllendalsveien. Tidligere fikk politiet også melding om en brann i Ytrebygda bydel, hvor mye skrot og avfall var påtent. I tillegg til disse hendelsene, er det også rapportert om et dødsfall, der en mann døde etter å ha blitt påført klemskader i forbindelse med en løfteoperasjon. Familien beskriver ham som en omsorgsfull og godhjertet person som spredte varme rundt seg. Hendelsene viser en travel helg for politiet og nødetatene i regionen, med alt fra voldshendelser og berusede personer til branner og ulykker





