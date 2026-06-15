Brand i Grotteklosteret i Kyiv og flere angrep i Ukraina

Natt til mandag brant det i det historiske Grotteklosteret i Kyiv, et UNESCO-verdensarvsted. Samtidig meldes det om flere angrep i andre byer, inkludert et droneangrep mot Tula sør for Moskva. I Kharkiv er fem personer omkommet, og over 20 har blitt skade i ulike angrep. Polen har satt luftvernsystemer i beredskap langs grensen. Artikkelen tar for seg konsekvensene av angrepene og reaksjonene fra ukrainsk side og internasjonalt.

Natt til mandag brant det i det kjente Grotteklosteret i Kyiv, et viktig historisk og religiøst senter for东欧 ortodox kristendom. Klosteret, som ligger på UNESCO sin verdsarvliste siden 1990, har lidd alvorlige skader ifølge byens militære administration.

Ukrainsk statsminister Julija Svyridenko kaller det et brutalt angrep på folket og arven, og et eksempel på Russlands "ortodokse verdier". Lederen for den ukrainsk-ortodokse kirkens metropolitt Jepifanij spør hva Kreml må gjøre før verden innser at det trengs avgjørende tiltak mot den russiske terrorer mot Ukraina og prinsippene for fred. I tillegg til angrepet på klosteret, har andre byer også blitt rammet. I Kharkiv er fem personer drept.

I den russiske byen Tula sør for Moskva, rapporterer guvernør Dmitrij Miljajov at tre personer er drept og tre såret, inkludert et ettårs barn, i et droneangrep. Myndigheter i Kyiv opplyste tidligere om at et boligområde ble rammet av et luftangrep, og ordfører Vitalij Klitsjko ba innbyggerne søke tilflukt da luftvernsystemer aktiveres. Flere biler sto i brann etter å ha blitt truffet av vrakdeler fra droner. Totalt har 20 personer blitt sårt i de ukrainsk- og russiske angrepene.

Som en følge av den økte spenningen, har Polen forebyggende satt kampfly i lufta og aktivert luftvernsystemer og radarovervåkning langs grensen til Ukraina, ifølge landets forsvarsdepartement. Disse tiltakene sikrer og beskytter luftrommet, spesielt i grenseområder





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