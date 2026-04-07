Brann avbrøt fotballkamp mellom Mjøndalen og Arendal – Fyrverkeri antas å være årsaken

En brann forårsaket av fyrverkeri førte til at kampen mellom Mjøndalen og Arendal ble midlertidig stoppet. Ni personer fikk helsehjelp. Mjøndalen-lederen reagerer sterkt.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Kampen mellom Mjøndalen og Arendal ble brått avbrutt etter kun fem minutters spill da en omfattende brann brøt ut bak det ene målet på Consto Arena . Politiet bekrefter at brannen skyldtes bruk av fyrverkeri. Ni personer måtte tilses av helsepersonell etter å ha blitt eksponert for røyk.

Mjøndalen-leder Ronny Johnsen uttrykker sterk misnøye med hendelsen og fordømmer bruken av fyrverkeri utenfor stadion. Han understreker at dette er uakseptabelt og at det er skammelig at man ikke sørger for å forsikre seg om at fyrverkeriet er fullstendig slukket etter bruk. Johnsen poengterer at det er en stor utfordring for klubben å ha kontroll over det som foregår utenfor stadion, men forsikrer om at klubben gjør sitt ytterste for å sikre trygge forhold. Han nevner at de gjennomførte et omfattende beslag av pyrotekniske effekter før kampen. – Nå må vi få en rapport fra politiet, finne ut hva som har skjedd og hvor mange som har fått helsehjelp. Vi tar dette med det alvoret det fortjener. Det var minutter unna at det tok fyr i hus. – Det spredte seg utrolig fort. Folk stormet til for å prøve å slukke det. Vinden gjorde det hele ganske dramatisk, opplyser øyenvitne Oscar Børke Aamodt til VG. Tormod Rype observerte også brannen fra tribunen. – Flammene sto opp bak tribunene mot sør. Jeg tror det var nabohusets hekk eller hage som brant. Brannvesenet kom fort og fikk slukket det, forteller han. – Jeg løp bare ut, legger Rype til. Han anslår at flammene sto fem meter over tribunen. – Alle løp ut av stadion. Jeg husker fra 70–80-tallet da det brant baner i England. Da utviklet det seg fort, sier han – trofast Stoke City-supporter. Hendelsen førte til at kampleder Herman Leiulfsrud Aass så seg nødt til å stanse kampen. Brannen, som skapte store flammer og røyk, oppsto på en tomt bak stadion. Direktesport-kommentator Thomas Shepard-Fahle spekulerte under spillstoppen om hvorvidt salutter som hadde blitt fyrt av før kampen var årsaken til brannen. Kampen ble gjenopptatt åtte minutter senere. Før brannen hadde Mjøndalen tatt ledelsen på et frispark, noe som gjorde starten på kampen enda mer dramatisk. Hendelsen kaster lys over utfordringene knyttet til sikkerhet ved fotballkamper og viktigheten av å håndtere bruk av fyrverkeri på en forsvarlig måte. Klubbens ansvar for å sikre trygge forhold for publikum og spillere understrekes i denne situasjonen. \Brannen førte til en midlertidig stans i kampen, noe som forstyrret kampens rytme og skapte bekymring blant både spillere og tilskuere. Heldigvis ble brannen raskt kontrollert av brannvesenet, og kampen kunne gjenopptas etter en kort pause. Hendelsen minner om tidligere episoder i fotballhistorien, hvor branner har skapt farlige situasjoner. Det understreker behovet for strenge sikkerhetsrutiner og samarbeid mellom klubber, politi og andre relevante instanser for å forebygge lignende hendelser i fremtiden. Det er viktig å understreke at sikkerhet er av største betydning når det kommer til store arrangementer som fotballkamper, der mange mennesker samles. Det må tas grep for å sikre at både spillere og publikum er trygge, og at eventuelle farer elimineres eller reduseres til et minimum. Det er viktig å huske på at fotball er en idrett som skal være hyggelig for alle involverte, og at sikkerhet må være førsteprioritet for å sikre dette. Hele episoden bidrar til en viktig debatt om sikkerhetsrutiner og ansvarlig bruk av pyroteknikk ved fotballarrangementer, med fokus på å lære av hendelsen og implementere forbedringer for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Fotball Mjøndalen Arendal Fyrverkeri Sikkerhet Consto Arena

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »