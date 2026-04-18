Brann-helt kjemper for livet: Setter alt på spill i kamp mot kreft

Tidligere Brann-spiller Per Hilmar Nybø (59) ofrer alt i et siste forsøk på å overvinne kreft. Han vender blikket mot USA for eksperimentell behandling etter å ha fått en tøff prognose i Norge. Venner og familie har mobilisert en massiv innsamling for å finansiere den kostbare behandlingen.

Per Hilmar Nybø , en 59-åring med en fortid som aktiv Brann -spiller, står overfor en monumental kamp for livet. Leiligheten hans i Fana er striglet, et stille vitnesbyrd om tiden han har igjen. For noen uker siden mottok han en fryktinngytende beskjed: kreften, som først ble oppdaget i galleblæren i 2023 og senere spredte seg til leveren, gir ham en alvorlig prognose.

Legene har gitt ham den brutale statistikken: 50 prosent av pasienter med denne typen kreft lever mellom fem og ni måneder på cellegift. Bare to til fem prosent har en overlevelsesrate på opptil to år. Dette er dårlige odds mot en aggressiv form for kreft. Nybø har levd et liv preget av utfordringer. Blodpropper i lungene i 2014 var et tidlig varsel. Han har fulgt en streng livsstil uten alkohol siden 1989, aldri rørt tobakk, og opprettholdt god fysisk form. Han husker tydelig cupkampen i 1990 der han scoret det avgjørende målet mot Lyn, en kamp som fortsatt definerer hans fotballminner. Med elleve brukne neser og aldri et rødt kort, viser hans fotballkarriere en imponerende dedikasjon og mot. Fotball har vært alt for ham, et felt der han har fått både venner og uvenner gjennom 23 sesonger på seniornivå. Innsatsprisen fra 80-tallet står som et bevis på hans utholdenhet. Til tross for den dystre diagnosen, nektet Nybø å gi opp. Etter noen dager med fortvilelse, startet jakten på alternative behandlinger. Paret roser Haukeland sykehus for deres innsats, men følte at de måtte utforske mer. Tips og henvendelser førte dem til spesialiserte klinikker i USA. De planlegger en reise til Texas 18. april for cellegift, immunterapi og målrettet stråling. Målet er å redusere svulstene, og hvis behandlingen viser seg effektiv, kan de tilbringe flere måneder der. Den totale kostnaden for behandlingen estimeres til over seks millioner kroner, en sum som har tvunget dem til drastiske økonomiske grep, inkludert å vurdere salg av leiligheten. Deres venner har også satt i gang en innsamling, opprinnelig til en bursdagsfeiring, som nå er omgjort til en livreddende aksjon med et ambisiøst mål på ti millioner kroner. Skulle behandlingen ikke lykkes, vil pengene gå til kreftforskning. Nybø uttrykker dyp takknemlighet for vennenes støtte, og føler seg forpliktet til å kjempe med alt han har. Hans forlovede, Isabell Dahl, er hans urokkelige støtte, en partner i denne utfordrende reisen. De har levd gjennom utallige helseutfordringer, og Nybø har flere ganger blitt gitt korte tidsfrister av leger. Nå ser han på dette som en kamp i livets ekstraomganger, en kamp han er godt forberedt på, akkurat som de mange ekstraomgangene han har spilt på fotballbanen





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fantastiske Sørloth setter Marcus Rashford på skolebenkenDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Real Madrid setter Eduardo Camavinga på salgslisten etter Champions League-fiaskoDen franske midtbanespilleren Eduardo Camavinga er angivelig på vei ut av Real Madrid etter en kritisk innsats som førte til klubbens exit fra Champions League. Klubben vurderer nå bud rundt 40 millioner euro for den tidligere så lovende spilleren.

Read more »

Tidligere NATO-topp advarer: Uansvarlig å avskrive alliansenTidligere norsk diplomat Kai Eide mener det er uansvarlig å se på NATO som en fortidslevning, selv om Donald Trump uttrykker misnøye med alliansen. Europeiske ledere oppfordres til å finne løsninger som fungerer for både USA og Europa, og ikke la seg fornærme av amerikanske trusler. Samtidig diskuterer europeiske land en fremtid for NATO uten amerikansk deltakelse, med fokus på avskrekking mot Russland.

Read more »

Havvindkollaps kan åpne for kjernekraft tidligere enn ventetKjernekraftutvalgets rapport åpner for en helomvending av energipolitikken den dagen havvind kollapser.

Read more »

Tidligere Arsenal-keeper Alex Manninger omkommet i togulykkeDen tidligere Arsenal- og Liverpool-keeperen Alex Manninger er død, 48 år gammel, etter en tragisk togulykke i Østerrike. Han ble fanget i bilen sin etter en kollisjon med et tog og døde av skadene.

Read more »

Setter tromming på pause på Brann stadionHar skapt stor splid i supportermiljøet – nå tas det grep.

Read more »