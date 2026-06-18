Brann i Dubai, Trump i Versailles og Iran-avtale: Kveldens viktigste nyheter

En oppdatering om brannen i Emirates Financial Towers i Dubai, president Trumps middag i Versailles, den nye intensjonsavtalen mellom USA og Iran, og Norfunds investering i afrikanske land.

En brann brøt ut i toppetasjene på nordtårnet ved Emirates Financial Towers i Dubai i de tidlige timene natt til torsdag. Samtidig melder lokale medier at USA og Iran har signert en våpenhvileavtale som nå har trådt i kraft.

Dette skjer samtidig som USAs president Donald Trump ankom slottet i Versailles for en middag med Frankrikes president Emmanuel Macron og førstedame Brigitte Macron. Trump ble tatt imot utenfor slottet, og før middagen skulle de besøke speilsalen, det kongelige kapellet og et galleri viet til USAs uavhengighetskrig. - Jeg ser fram til å ha en veldig spesiell middag med president Macron og hans fantastiske kone i slottet i Versailles.

Det er en vakker plass, kanskje den vakreste av alle, uttalte Trump tidligere onsdag. Til tross for den nye avtalen med USA sier Irans sjefforhandler Mohammad Baqer Qalibaf at de vil ta betalt for tjenester i Hormuzstredet. Han sier at forholdene i stredet ikke vil bli slik de var før krigen med USA og Israel, men at dette ikke innebærer noe brudd på internasjonale lover.

Et av punktene i intensjonsavtalen er at Iran må legge til rette for fri ferdsel for skip i Hormuzstredet uten å ta betalt i en periode på 60 dager. I tillegg har Iran gått med på å tynne ut sitt anrikede uran slik at det blir mindre radioaktivt, ifølge amerikanske tjenestepersoner. Uttynningsplanen er en del av intensjonsavtalen, og landene skal fortsette å forhandle om Irans atomprogram i minst 60 dager.

De amerikanske kildene sier Iran godtar at uranet uttynnes, under overoppsyn av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). USA og Israel frykter at Iran skal bruke uranet til atomvåpen, noe Iran gjentatte ganger har avvist. Det offisielle iranske nyhetsbyrået Irna har publisert det som skal være avtaleteksten, som tidligere ble lekket til internasjonale medier. Samtidig har Statens investeringsfond for utviklingsland, Norfund, gått inn med 300 millioner kroner i Mali, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk.

Pengene går til Communication & Renewable Energy Infrastructure (CREI), som jobber med å gi mobiltårn tilgang til rimelig og pålitelig energi. - Rimelig og stabil tilgang til mobildekning er avgjørende for kommunikasjon som grunnlag for økonomisk aktivitet og sikkerhet, og slike investeringer er vesentlige bidrag til utviklingen i land som alle står i krevende situasjoner, sier Reza Mardanghom, prosjektleder i Norfund. Norfund har tidligere investert i CREIs løsninger i Mali og utvider nå til Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk.

Frem til nå har en stor del av behovet blitt dekket av dieselgeneratorer basert på dyr importert diesel





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