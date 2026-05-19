Brann i godstog påvirker togtrafikken

Det er brann i et godstog rett nord for Sjoa stasjon, bekrefter vaktleder hos 110 Innlandet, Eirik Haugen, til NTB. Omfanget av brannen er foreløpig ikke sikkert. Brannen påvirker imidlertid togtrafikken på stedet, der toget mellom Oslo og Trondheim går. Pressevakt Steinar Olsen i SJ Norge forteller at de har et tog i retning Oslo rundt en time unna, som potensielt kan bli påvirket. Vi håper at brannen slukkes og at det ikke blir for store problemer, men om det ikke er løst innen en times tid, så setter vi opp alternativ transport, sier Olsen. Brannen går delvis utover trafikken på E6. E6 er noe påvirket da innsatsstyrker står i sørgående kjørefelt. Manuell dirigering på stedet.

