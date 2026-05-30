Brann i Lørenskog, Trump‑helseoppdatering og internasjonale forsvarsmøter dominerer nyhetsbildet

Nød­etatene sluker en stor brann i Lørenskog mens president Trumps lege bekrefter god helse. I USA drøfter Pentagon sikkerhet med Israel og Libanon, og USAs militære presenterer nye narkotikabekjempelsesoperasjoner. Gruveselskapet Grangex utsetter beslutning om Sydvaranger‑gruven til 2026.

Operasjonsleder Per Solberg meldte i gåselet etter en større kollisjon mellom personbil og vogntog at veien er stengt mens nød­etatene holder stand. Samtidig fikk den norske brann- og redningsstyrken et alarmerende varsel om en kraftig brann i et rekkehus med ti enheter i Lørenskog.

Operasjonsleder Ronny Mangseth opplyste klokken 05.23 at brannen hadde høy spredningsfare. Etter en time kunne brannvesenet melde at ingen personer ble funnet i leilighetene, men at brannen fortsatt var uten full kontroll og at beboere i området ble bedt holde dører og vinduer lukket. Dette viser hvor raskt kritisk infrastruktur og beredskap må mobiliseres i krisesituasjoner.

I et helt annet samm­spill fra den internasjonale arenaen kom en rapport fra Det hvite hus, hvor presidentens lege Sean Barbabella publiserte sine funn etter en grundig medisinsk undersøkelse av Donald Trump på Walter Reed National Military Medical Center. Dette var presidentens tredje undersøkelse på 13 måneder, og 22 spesialister har vært involvert. Legen konkluderte med at 79‑års­mannen fortsatt har godartede merker og litt hevelse i beina, men er i god helse.

Bildene av blåmerker på hendene har skapt spekulasjoner; Trump avviser at de er symptomer på sykdom og hevder de skyldes hyppig håndhilsing i presidentrollen. Rapporten viser også at presidenten har gjennomført alle nødvendige forebyggende undersøkelser og vaksinasjoner. I Washington samlet Pentagon flere høytstående militære delegasjoner fra Israel og Libanon for å drøfte sikkerhetsspørsmål som en del av de pågående fredssamtalene mellom de to nasjonene.

Elbridge Colby, øverste politiske rådgiver i det amerikanske forsvarsdepartementet, beskrev møtene som svært produktive og understreket at de militære diskusjonene vil danne grunnlag for den diplomatiske innsatsen som utenriksdepartementet planlegger neste uke. Samtidig holdt USAs forsvarsminister Pete Hegseth en tale på Shangri‑La Dialogue i Singapore, hvor han understreket at USAs kapasitet til å gjenoppta militære operasjoner, dersom det blir nødvendig, er fullt tilstrekkelig, og at lagrene er robuste både i regionen og globalt.

På den andre siden av Stillehavet kunngjorde USAs sør‑amerikanske kommando (Southcom) at et militært luftangrep på en båt i den østlige delen av Stillehavet har resultert i tre døde. De hevder at fartøyet var en del av en kjent narkosmuglerute, selv om bevisene fortsatt er omdiskuterte og har ført til juridiske debatter om rettspraksis og menneskerettigheter. På den økonomiske fronten kunngjorde gruvedriftsselskapet Grangex at investeringsbeslutningen for gjenåpning av Sydvaranger‑gruven i Kirkenes er utsatt til tredje kvartal 2026.

Dette skyldes at potensielle investorer ønsker mer tid til due‑diligence, og at aktivitet i de nordiske kapitalmarkedene avtar i sommermånedene. For å sikre likviditet har Grangex inngått en finansieringsavtale på 72 millioner svenske kroner med Exelity AB, samtidig som långiver Orion har forlenget løpetiden på et eksisterende lån på 22,5 millioner dollar til 30. november 2026.

Administrerende direktør Christer Lindqvist understreker at selskapet trenger omtrent 300 millioner dollar - tilsvarende 2,8 milliarder norske kroner - i en kombinasjon av egenkapital og lån for å få gruven i drift igjen, og at tre nordiske investeringsbanker bistår i denne finansieringen





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Lørenskog Donald Trump Helse Pentagon Møte Israel Libanon US Militær Operasjon Stillehavet Grangex Sydvaranger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet: Brann i garasje på Askøy(Åpen for alle lesere)

Read more »

Mulig skyteepisode i Lørenskog: – Ikke identifisert gjerningspersoneneTorsdag kveld fikk politiet melding om mulig skudd mot en bil i Lørenskog. Politiet ber nå om tips.

Read more »

Kraftig brann i rekkehus med ti boenheter i LørenskogTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Brann i Kurlandsåsen i Lørenskog: Nødetatene rykker utOver klokken 05 lørdag rykker nødetatene ut til en brann i et rekkehus med ti boenheter i Kurlandsåsen i Lørenskog. Politiet ber beboere i området om å lukke vinduer på grunn av kraftig røyk.

Read more »