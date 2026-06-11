Brann i p-hus i Oslo: Brannvesenet på stedet med ni biler

Politiet fikk melding om en brann i et p-hus i Oslo klokken 16.54. Brannvesenet er på stedet med ni biler og jobber med å slukke brannen. Det er ingen personer som er skadet, og p-huset er søkt, uten å finne noen personer til stede. Politiet har stengt alle innganger ned i parkeringshuset, og det kan bli kortere stans i trafikken i Dronning Eufemias gate. Det kan bli en del røyk, og det vil også bli røyk i området rundt Oslo S når det blir utlufting. Personen som hadde vært inne i parkeringshuset, oppdaget brannen og ringte nødetatene. De evakuerte selv. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips oss

Brannvesenet er på stedet med ni biler og jobber med å slukke brannen. Det er ingen personer som er skadet og p-huset er søkt, uten å finne noen personer til stede.

Politiet fikk melding om brannen klokken 16.54. Brannen har blusset opp igjen da det renner en del bensin fra en av bilene som tar fyr. Alle innganger ned i parkeringshuset er stengt, og det kan bli kortere stans i trafikken i Dronning Eufemias gate. Publikum i området bes om å holde seg unna parkeringshuset.

Det kan bli en del røyk, og det vil også bli røyk i området rundt Oslo S når det blir utlufting. Personen som hadde vært inne i parkeringshuset, oppdaget brannen og ringte nødetatene. De evakuerte selv. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips os





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