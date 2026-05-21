Brann i søppelbøtte på Steinkjer ungdomsskole

Politiet og brannvesenet ble sendt til Steinkjer ungdomsskole etter melding om brann i en søppelbøtte på skolen. Brannen ble raskt slokket, og det ble ingen skader. Operasjonsleder Einar Røstum opplyser at det var ingen personer på stedet som kunne knyttes til brannen. Politiet oppretter rutinemessig sak på hendelsen.

Operasjonsleder Einar Røstum opplyser at det var ingen personer på stedet som kunne knyttes til brannen. Politiet oppretter rutinemessig sak på hendelsen. Nødetatene fikk melding om brannen klokka 23.25 onsdag kveld. I natt har politiet fått en rekke klager på bråk fra russ og russebusser, spesielt i Trondheim.

Det var også en melding fra Steinkjer litt over midnatt. Klager på støy fra russen som var i Paradisbukta. Da patruljen kom fram, var det ingen russ å se. Også torsdag er det ventet temperaturer over 20 grader, men det er også fare for regn.

Skiftende bris på kysten sørvest, litt regn. Fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger, vesentlig i nord. I kveld stort sett oppholdsvær. Meteorologisk institutt gikk onsdag ut med farevarsel for skogbrann.

Det er lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Her har det vært mest nedbør det siste døgnet. Trafikken på Værnes er i stand. Trygve Mokkelbost (75) luftet sin frustrasjon over dumpede sykler i Levangerelva, før brannvesenet rykket ut.

Men ikke som et ordinært oppdrag – de tok det like godt som en redningsøvelse.





Brann i Halsan i LevangerEn ustabil og ruset mann blir anmeldt for flere forhold etter et «raid» i Levanger. Dette er Trønder-Avisas morgenrapport tirsdag 19. mai.

Brann i godstog påvirker togtrafikkenDet er brann i et godstog rett nord for Sjoa stasjon, bekrefter vaktleder hos 110 Innlandet, Eirik Haugen, til NTB. Omfanget av brannen er foreløpig ikke sikkert. Brannen påvirker imidlertid togtrafikken på stedet, der toget mellom Oslo og Trondheim går. Pressevakt Steinar Olsen i SJ Norge forteller at de har et tog i retning Oslo rundt en time unna, som potensielt kan bli påvirket. Vi håper at brannen slukkes og at det ikke blir for store problemer, men om det ikke er løst innen en times tid, så setter vi opp alternativ transport, sier Olsen. Brannen går delvis utover trafikken på E6. E6 er noe påvirket da innsatsstyrker står i sørgående kjørefelt. Manuell dirigering på stedet.

Brann i flere bosspann og tyveri i LaksevågOperasjonsleder Bjarte Rebnord i politiet forteller at det var brannvesenet som først fikk tips om to ulike branner på Laksevåg. Vedkommende som ble anholdt på stedet innsettes i varetekt, sier Rebnord. Politiet: Mann i 20-årene anmeldt etter tyveri. Like etter klokken 20 fikk politiet melding om en vekter som ønsket bistand etter at en mann forsøkte å stjele varer fra en forretning.

