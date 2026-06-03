Brann i Steinkjer, støyklage i Namsos og varmt vær på Innherred

I natt til onsdag ble det meldt om brann i et tre i et boligområde i Steinkjer sentrum. Det ble også meldt om støyklage i Namsos og råkjørere i Stjørdal. Onsdag kan bli årets hittil varmeste dag på Innherred, med opp mot 24 grader og lettskyet vær med en god del sol. Det kan også bli lett bris og vindkast på opp mot 10 meter i sekundet.

I natt til onsdag ble det meldt om brann i et tre i et boligområde i Steinkjer sentrum. Da brannvesenet ankom stedet, var brannen allerede slokket ved hjelp av en vannslange, forteller operasjonsleder Bjørn Rune Sellgren i Trøndelag politidistrikt.

Treet ble dratt vekk fra et bygg i nærheten. Det vil nå etterforskes årsaken til brannen. - Vi synes det er mistenkelig at vegetasjonen tar fyr på natta, sier Sellgren til Trønder-Avisa. I Kattmarka i Namsos ble politiet klokken 22.54 varslet om støy fra en enebolig.

Da politiet ankom stedet, var det helt stille. Person som hadde laget støyen lovte patruljen å holde det stille resten av natta. Politiet ble senere varslet om råkjørere langs Sutterøygata i Stjørdal, men det ble ikke observert noe ulovlig av politiet. Ungdommene ble oppfordret til å holde det rolig og stille.

En mann i 50-årene døde i en arbeidsulykke i Kyrksæterøra i Heim kommune. Onsdag kan bli årets hittil varmeste dag på Innherred, med opp mot 24 grader og lettskyet vær med en god del sol. Det kan bli lett bris fra sørøst, med vindkast på opp mot 10 meter i sekundet. I formiddag kan det bli oppvarming til sørøst med liten kuling utsatte steder, og i kveld kan det hende stiv kuling.

Det kan også bli oppholdsvær og perioder med sol. Det har vært mest nedbør det siste døgnet. Steinsprang på Fylkesveg 6330 ved Øysterrenget like ved Follafoss har ført til at ett kjørefelt blir stengt når oppryddingsarbeidet starter klokken 08 på onsdag. Strømprisene er høye fra start av onsdag, før de normaliserer seg midt på dagen.





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