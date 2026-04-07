Brann knuste HamKam på hjemmebane – Bård Finne og Noah Holm viste vei

Brann leverte en overbevisende seier mot HamKam og sikret viktige poeng etter en tøff start på sesongen. Kampen viste frem en forbedret prestasjon fra laget, med flere spillere som leverte gode bidrag. Spesielt Noah Holm og Bård Finne utmerket seg, mens Kristian Eriksen markerte seg med både assist og mål i sin debut for Brann. Trener Freyr Alexandersson var fornøyd med resultatet, men understreket at det fortsatt er rom for forbedring. Seieren var kjærkommen for Brann, som hadde behov for å vise frem sin styrke og sikre viktige poeng i sesongen. Spillerne uttrykte lettelse og glede over å ha snudd trenden etter en vanskelig periode.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Mer visning. – Det var ikke godt å stå med null poeng inn i landslagspausen som var. Vi har følt at vi har veldig mye mer inne, det er en kjip følelse, sier Bård Finne til TV 2. – Den var viktig. Det har vært en frustrerende start på sesongen. Vi prøver å beholde roen og ikke få panikk sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2. – Det var deilig å vinne så stort som vi gjør.

Men det er ingen komplett kamp. Vi har mye mer å hente, sier trener Freyr Alexandersson. Det har vært sur nedbør over bergensklubben denne sesongstarten. Nitti Briskeby-minutter senere og alt ser så meget lysere ut. Brann-fansen synger «gullet ska hem» på sitt sedvanlig selvironiske vis underveis i kampen. For det var mye å glede seg over for de med bergensk pass. Noah Holm så endelig ut som mannen de betalte 20 millioner kroner for i fjor. Han raget høyest, stanget inn ledermålet og feiret med en voldsom lidenskap. – Jeg har fått streng beskjed fra fruen på hjemmebane, at jeg er så sur når jeg scorer. Den var til henne, sier Holm til TV 2. Bård Finne spilte som om vi var tilbake i 2023Bård Finne var i så god form i 2023-sesongen at han ble belønnet med plass i Ståle Solbakkens landslagstropp., var involvert i begge Brann-scoringer før han selv satte inn 3–0. Prestisjesigneringen Kristian Eriksen kom også inn for sine første Brann-minutter, mot laget som ga ham hans første eliteserieminutter. Han fikk også markert seg med en noe sleivete assist til innbytter Markus Haaland, før han selv stanget inn 5–1-scoringen like før slutt. Etter scoringen løftet han opp hendene for å signalisere at denne ville han ikke feire. – Jeg har stor respekt for barndomsklubben, sier Eriksen på TV 2. Foto: MARIUS SIMENSEN / Bildbyrån. Slik kom scoringene: 0–1, 32. minutt: Holm nikker inn et innlegg fra Finne på bakre stolpe. 0–2, 37. minutt: Holm og Finne kombinerte fint, før førstnevnte header den ned til Jón Dagur Thorsteinsson, som header videre i mål. 0–3, 59. minutt: Finne spilles alene gjennom av Jacob Lungi Sørensen. Scorer kontant i lengste hjørne. 1–3, 74. minutt: Mame Niang med et akrobatisk saksespark, en lekkerbisken i hans første kamp for HamKam. 1–4, 80. minutt: Debutant Kristian Eriksen forlenger ballen til innbytter Markus Haaland, som scorer i sitt første minutt på banen. 1–5, 86. minutt: Eriksen er helt alene da HamKam-målvakten forsøker å stoppe et innlegg, men ikke klarer annet enn å styre den perfekt på Eriksens pannebrask. Mer visning. Seieren og poengene er sårt tiltrengt for storklubben fra vest. Sportssjef Per-Ove Ludvigsen har fått kritikk for å bruke for lite penger i vinter, for å være for lite aktiv på markedet. Eivind Helland er blant annet solgt for en 100 millioner kroner, deltagelse i Europa League har gitt en god slump i klubbkassen. Når det er sagt: Etter salget av Aune Heggebø i sommer, signerte de seks spillere – og Ludvigsen var overfor BT før jul tydelig på at de ville ned i antall spillere. Så kom tapene, kritikken – og signeringene. Brann hentet midtstopperen Cheikh Mbacké Diop (20), nevnte Eriksen (30) og vingen Rabbi Matondo (25) på overgangsvinduets siste dager. Alt var ikke perfekt. Mame Niang gjorde at nullen sprakk nok en gang, da han scoret med et akrobatisk saksespark. Uten at det kommer til å ødelegge dagen til de tilreisende. Apropos brann: Fikk du med deg denne fra Mjøndalen i dag?





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brann knuste HamKam – Eriksen scoret i debutenEtter en svak start på sesongen løsnet det virkelig for Brann mot HamKam.

Read more »

Plutselig løsnet det for Brann – herjet borte mot HamKamKritikken haglet etter null poeng og null kjøp. Så slo Brann knallhardt tilbake.

Read more »

Eriksen-scoring i debuten da Brann knuste HamKamKristian Eriksen leverte scoring og målgivende pasning i sin første kamp for Brann.

Read more »

Plutselig løsnet det for Brann – herjet borte mot HamKamKritikken haglet etter null poeng og null kjøp. Så slo Brann knallhardt tilbake.

Read more »

Plutselig løsnet det for Brann – herjet borte mot HamKamKritikken haglet etter null poeng og null kjøp. Så slo Brann knallhardt tilbake.

Read more »

Plutselig løsnet det for Brann – herjet borte mot HamKamKritikken haglet etter null poeng og null kjøp. Så slo Brann knallhardt tilbake.

Read more »