Et enstemmig styre stod bak avgjørelsen om å fjerne Alexandersson, ifølge Brann-ledelsen. Sportslig leder Per Ove Ludvigsen skal lede jobben med å finne erstatteren. Resultatene er bekymringsfulle for Brann.

Bergen : Brann -ledelsen svarte på spørsmål etter treneravgangen. Supporterlederen krevde svar. To timer etter sjokknyheten holdt Brann -ledelsen en pressekonferanse i katakombene på Brann Stadion. Styrelederen opplyste at et enstemmig styre stod bak avgjørelsen om å fjerne Alexandersson .

Det var hele styret og ledelsen som var ansvarlig for det som skjedde på banen. Sportslig leder Per Ove Ludvigsen skal lede jobben med å finne Alexanderssons erstatter. Han har gått hver til sitt etter Sarpsborg-kampen og er litt bekymret for den utviklingen som har vært og det som kommer i fremtiden. Resultatene er for så vidt én ting, men det er viktig at man ser en utvikling.

Den har man vært litt bekymret for i det siste. Alexandersson valgte selv å ikke være til stede på pressekonferansen. Han har likevel takket Brann-fansen for støtten på sin Instagram-konto





Freyr Alexandersson sparket som trener i BrannIslandske Freyr Alexandersson er fratatt stillingen som hovedtrener i Brann. Klubben takker ham for innsatsen som førte til en suksessrik Europa League-kampanje og en cupfinale. Alexandersson ble presentert i januar 2025 og hadde kontrakt til 2027. Etter cupfinaletapet har Brann hatt en dårlig periode med kun ett seier på fire kamper, og trenerens uttalelser i media har vekket reaksjoner internt.

Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson skiller lag med umiddelbar virkningSportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson har besluttet å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Beslutningen følger etter en vårsesong preget av spenning, cupfinaletap og dårlige resultater i Eliteserien. Alexanderssons bidrag til en sterk Europa League-kampanje og en intens cupfinale vil如 minnes, men frustrasjon over troppsutfordringer og dårlige skuespillerinnkjøp har sannsynligvis spilt inn på sin avgjørelse. Klubben pakker inn gjengen for en ny trener for å trykke opp i tabellen.

Freyr Alexandersson ferdig som Brann-trenerIslandske Freyr Alexandersson er sparket som trener for Brann levert i en pressemelding fra klubben. Beskjeden kom kort tid etter at Bergens Tidende meldte at jobben hans sto i fare. Brann startet evaluering av sesongen i helgen, og møter mellom trener og ledelse skal ikke ha skapt ro. Supporterleder Erlend Vågane er sjokkert og sier det ikke er publikumskrav om at han må gå. Fotballeksperter tror det er interne uenigheter og en maktkamp som felte treneren.

Brann skiller seg med trener Freyr AlexanderssonSportsklubben Brann og hovudtrenaren Freyr Alexandersson har blitt enige om å avslutte samarbeidet med verknad frå i dag.styret bakgrunnen er svakare resultat enn forventa, inkludert cupfinaletap og svevande serielag. Alexandersson var godt lika blant supporterane og hadde vore trenar i halvtanna år. Også assistenttrenar Jonathan Hartmann er ferdig.

