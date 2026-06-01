Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson skiller lag med umiddelbar virkning

Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson har besluttet å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Beslutningen følger etter en vårsesong preget av spenning, cupfinaletap og dårlige resultater i Eliteserien. Alexanderssons bidrag til en sterk Europa League-kampanje og en intens cupfinale vil minnes, men frustrasjon over troppsutfordringer og dårlige skuespillerinnkjøp har sannsynligvis spilt inn på sin avgjørelse. Klubben pakker inn gjengen for en ny trener for å trykke opp i tabellen.

Sport sklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson har etter samtaler blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Klubben ønsker å rette en stor takk til Alexandersson for hans innsats gjennom perioden i Brann .

Hans bidrag til at klubben fikk en fantastisk Europa League-kampanje og en lidenskapelig cupfinale i Oslo vil bli stående som sterke minner i klubbens historie. Dette beslutningen kommer etter en periode der spenningene har vært synlige. Allerede tidligere mandag lurte lokalavisen om at treneren kunne være ferdig innen kort tid. En evaluering av vårsesongen, og møter i helgen som ikke skaper ro i rekkene, har sannsynligvis bidratt til dette utfallet.

Utover våren, spesielt etter cupfinalen, har trenerens frustrasjon vært tydelig. Han har kommet med uttalelser som har tydet på at han har vært frustrert og mer bebreidende enn tidligere. Kilder indikerer at Alexandersson har vært ekstremt frustrert over bomsigneringene Brann gjorde i vinterperioden, spesielt med tanke på spillerne Matondo og Diop. Disse spillerne skulle ifølge kritikerne ha sikret en bedre dybde i troppen slik at prestasjonsfallet ikke ble så stort når skadene rammet.

Brann har nå kalt inn til pressekonferanse mandag klokken 14, hvor flere svar på hva som har skjedd forventes. Klubbens situasjon på banen er ikke ideell. Brann tapte cupfinalen mot Bodø/Glimt i mai og ligger nå på ellevteplass i Eliteserien etter et hjemmesvikt på 1-2 mot Sarpsborg 08 fredag. Det var klubbens tredje strake tap.

Sammenlignet med forrige sesong, der bergenserne endte på en strykende fjerdeplass i hjemlig serie og imponerte i Europaligaen med en plass i playoff, har det skjedd en negativ utvikling. Denne beslutningen markerer slutten på et kapitel for Brann og Alexandersson, og starter en ny fase for klubbens ledelse. Fremtidens strategi og trenerutvelgelse vil være avgjørende for å returnere til topp-av Eliteserien og europeisk konkurranse





