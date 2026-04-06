Brann på Consto Arena: Fyrverkeri forårsaket brann under Mjøndalen-kamp

En brann forårsaket av fyrverkeri førte til at kampen mellom Mjøndalen og Arendal ble avbrutt. Ni personer fikk helsehjelp. Mjøndalen-lederen reagerer sterkt.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer\Kampen mellom Mjøndalen og Arendal ble brått avbrutt på Consto Arena da en alvorlig brann brøt ut like bak det ene målet, bare fem minutter inn i kampen. Politiet bekrefter at brannen skyldtes bruk av fyrverkeri. Ni personer måtte behandles av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk.

Mjøndalen-leder Ronny Johnsen uttrykker sterk misnøye med hendelsen og fordømmer bruken av fyrverkeri i nærheten av stadion. Johnsen understreker at dette er uakseptabelt og peker på klubbens begrensede mulighet til å kontrollere det som skjer utenfor arenaen. Han legger til at klubben allerede hadde foretatt et betydelig beslag av pyrotekniske artikler før kampen, og at de nå vil avvente en rapport fra politiet for å fastslå omfanget av hendelsen og antallet skadde.\Flere øyenvitner beskriver dramatiske scener fra hendelsen. Oscar Børke Aamodt forteller om flammer som spredte seg raskt og mennesker som forsøkte å slukke brannen. Han beskriver også at vinden gjorde situasjonen enda mer dramatisk. Tormod Rype observerte brannen fra tribunen og rapporterte om store flammer som slo opp bak tribunene, muligens i et nabohus sin hekk eller hage. Rype forteller at brannvesenet raskt ankom og fikk kontroll over brannen. Han sammenligner situasjonen med lignende hendelser i fotballhistorien, og uttrykker bekymring for utviklingen av slike hendelser. Kampens dommer, Herman Leiulfsrud Aass, valgte å stoppe kampen som følge av brannen. Kommentator Thomas Shepard-Fahle antydet i sin direktesending at fyrverkeri som ble brukt før kampstart kan være årsaken til brannen. Kampen ble gjenopptatt åtte minutter senere, etter at brannen ble slukket og sikkerheten vurdert. Det bemerkes at Mjøndalen allerede hadde tatt ledelsen på et frispark før kampen ble avbrutt. Hendelsen setter fokus på sikkerhetstiltakene rundt fotballkamper og viktigheten av å forhindre bruk av farlige stoffer som fyrverkeri i nærheten av arenaer hvor mennesker samles.\Mjøndalen IF må nå håndtere konsekvensene av brannen, både når det gjelder å bistå de som ble skadet og å samarbeide med politiet i etterforskningen. Klubbens ledelse vil også måtte vurdere ytterligere sikkerhetstiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Hendelsen understreker viktigheten av å ha klare retningslinjer og streng kontroll med tanke på bruk av fyrverkeri og andre pyrotekniske artikler, spesielt i nærheten av steder der det er mange mennesker samlet. Spillerne og støtteapparatet i begge lag må håndtere den plutselige avbrytelsen av kampen og den potensielle psykologiske effekten av å være vitne til en slik hendelse. Klubben må også vurdere hvordan de skal kommunisere med fansen og berolige dem etter hendelsen, og samtidig understreke at sikkerhet er deres høyeste prioritet. Helsepersonell som var tilstede på arenaen gjorde en viktig innsats for å ta hånd om de som ble skadet, og deres raske respons bidro til å minimere skadeomfanget. Kampen gjenopptas, men skyggen av brannen vil henge over hendelsen og bidra til å sette sikkerheten i forgrunnen





