Brann på Consto Arena under Mjøndalen-kamp: Fyrverkeri antas å være årsaken

En brann utbrøt på Consto Arena under kampen mellom Mjøndalen og Arendal. Politiet mistenker fyrverkeri som årsak. Ni personer fikk helsehjelp. Kampen ble midlertidig stanset.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer\Kampen mellom Mjøndalen og Arendal på Consto Arena ble dessverre preget av en dramatisk hendelse. Etter bare fem minutter av spillet brøt det ut en brann bak det ene målet, noe som førte til umiddelbar bekymring og kaos. Politiet bekreftet at brannen ble utløst av fyrverkeri, noe som har fått konsekvenser for flere personer.

Ni personer ble behandlet av helsepersonell på stedet etter å ha pustet inn røyk. Mjøndalen-leder Ronny Johnsen reagerer sterkt på hendelsen og uttrykker sin misnøye med at fyrverkeri ble brukt utenfor stadion. Johnsen er klar på at dette er uakseptabelt og kritiserer de som ikke sørget for at området var sikkert etter bruk av fyrverkeri. Han påpeker at klubben gjør sitt beste for å kontrollere situasjonen, men at det er utfordrende å ha full kontroll over det som skjer utenfor stadion. Han nevner også at klubben gjennomførte et stort pyrobeslag før kampen i et forsøk på å minimere risikoen.\Johnsen understreker viktigheten av å få en rapport fra politiet for å fastslå hva som skjedde og omfanget av skadene. Han understreker at klubben tar hendelsen svært alvorlig. Øyenvitner beskriver dramatiske scener, der flammer spredte seg raskt og folk forsøkte å slukke brannen. Oscar Børke Aamodt forteller at vinden bidro til å gjøre situasjonen mer dramatisk. Tormod Rype, som observerte brannen fra tribunen, beskriver store flammer som steg opp bak tribunene. Han antok at det var nabohusets hekk eller hage som brant. Han roser brannvesenets raske respons og forteller om panikken som oppsto da folk løp ut av stadion. Rype sammenligner situasjonen med lignende hendelser han husker fra fotballkamper i England på 70- og 80-tallet. Kampleder Herman Leiulfsrud Aass valgte å stanse kampen på grunn av brannen og røyken som steg opp fra området bak stadion. Før kampen hadde det blitt fyrt av salutter, og kommentator Thomas Shepard-Fahle stilte spørsmål ved om disse kan ha forårsaket brannen. Kampen ble satt i gang igjen etter en pause på åtte minutter. Selv om kampen ble stoppet av brannen, hadde Mjøndalen allerede tatt ledelsen på et frispark før brannen brøt ut, noe som tilfører en ekstra dimensjon til hendelsen.\Hendelsen reiser spørsmål om sikkerhet rundt fotballkamper og viktigheten av å håndtere fyrverkeri ansvarlig. Brannen fører til bekymringer for sikkerheten for både spillere, publikum og omgivelsene. Det er tydelig at klubben og myndighetene vil måtte vurdere sine rutiner for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Hendelsen understreker også viktigheten av rask respons fra nødetatene og betydningen av øyenvitners rapportering for å gi et fullstendig bilde av situasjonen. Brannen på Consto Arena er ikke bare en hendelse som påvirket et fotballkamp, men også en påminnelse om viktigheten av å ta sikkerhet på alvor, spesielt når det gjelder bruk av fyrverkeri i nærheten av store folkemengder. Hendelsen føyer seg inn i rekken av bekymringer knyttet til sikkerhet og ansvar knyttet til idrettsarrangementer og understreker behovet for kontinuerlig evaluering og forbedring av sikkerhetsprotokoller. Hendelsen understreker også viktigheten av kommunikasjon mellom alle involverte parter, inkludert klubben, politiet, brannvesenet og publikum, for å sikre en rask og effektiv respons på potensielle farlige situasjoner. Det er åpenbart at hendelsen vil føre til en grundig undersøkelse og en gjennomgang av sikkerhetsrutinene for å forhindre gjentakelse av slike hendelser





