Brann, redningsaksjoner, voldshendelser og ekstremvær: Oppsummering av hendelser

En oversikt over hendelser i Hordaland: Brann, redningsaksjoner, voldshendelser og ekstremvær preget døgnet. Politiet håndterte flere saker, inkludert savnet person, trusler og tyveri.

Klokken 23:38 mottok brannvesenet melding om røykutvikling fra et fire etasjers hus i Inndalsveien. Vaktleder Børre Brekkvassmo ved 110-sentralen forteller at det var personer i bygget som meldte fra om hendelsen. Da brannmannskapet ankom stedet, var det ingen synlige åpne flammer. Klokken 23:55 meldte brannvesenet at de hadde fjernet en gjenstand som brant. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at brannen spredte seg.

Brekkvassmo informerte om at det hadde vært en brann og at mannskapene fortsatte undersøkelsene på stedet. Det var ingen rapporter om skader. Klokken 00:08 opplyste han at brannvesenet ventilerte bygget og slapp folk tilbake inn. Bybanen mellom sentrum og Flesland ble midlertidig forsinket da sporet ved brannstedet ble stengt. Banen var i drift igjen fra klokken 00:10. Samtidig rykket brannvesenet ut etter en melding om vannlekkasje i et sameie i Håkonsgaten. Børre Brekkvassmo rapporterte om cirka 30 centimeter med vann i et rom på rundt 20 kvadratmeter. Brannvesenet startet pumping av vann fra kjelleren. Hovedredningssentralen i Sør-Norge og politiet igangsatte en redningsaksjon ved Straume i Øygarden. Operasjonsleder Frode Kolltveit informerte om en savnet mann. Mannen skal ha vært på hyttetur sammen med en annen person, som oppdaget hans fravær rundt klokken 06:30. Politiet oppfordret hytteeiere til å undersøke uthus og hager. Politiet var i området med patruljer og hundepatruljer. Brannmannskaper med drone og dykkere, redningsskøyte og frivillige mannskaper deltok også i søket. Det ble meldt om ustabile forhold i fjellet, med advarsler om å unngå leområder hvor fersk fokksnø samler seg. Ferske flak er lette å løse ut, og skred kan også løsne naturlig mens været er dårlig. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng. I en annen hendelse ble to menn i 50-årene tatt opp av sjøen i Os. De var våte, men bevisste og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyste at ingen av dem hadde blitt alvorlig skadet. Nødetatene mottok melding om ulykken rundt klokken 21:30 fra havnen i Os. Politiet hadde ikke avhørt de involverte på det tidspunktet. På Laksevåg mottok politiet en melding klokken 10:06 om ordensforstyrrelse på en privat adresse. Operasjonsleder Frode Kolltveit fortalte at en kvinne skal ha truet med kniv. Politiet rykket ut bevæpnet til adressen, men det skal ikke ha vært dramatikk på stedet. En mann i 30-årene ble arrestert mandag morgen. Han er mistenkt for å ha truet med kniv og stjålet en Grandiosa-pizza. Operasjonsleder Terje Magnussen opplyste at mannen skal ha tatt frem kniven da en ansatt forsøkte å stoppe ham. Mandag morgen mottok politiet meldinger om trusler i Bergen sør. Responsen viste seg å være mindre dramatisk enn først antatt. Operasjonsleder Frode Kolltveit fortalte at det hadde vært en opphisset stemning, og at noen hadde truet med en øks, men at politiet ikke fant noen øks. I Bergen sentrum, natten til mandag, skjedde en voldshendelse der en mann i midten av 30-årene ble slått med en jernstang av en mann i midten av 40-årene, ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord. Den fornærmede skal ikke ha behov for videre helsehjelp. Politiet sier at det er merker på fornærmede, men de kan ikke kommentere det nærmere på det tidspunktet. Mannen i 40-årene er pågrepet og sitter i arresten, siktet for kroppskrenkelse. Politiet planlegger å avhøre vedkommende i løpet av dagen. Samtidig er det røde farevarselet på grunn av ekstremværet «Dave» over, og Meteorologisk institutt har oppsummert forholdene. De sterkeste vindkastene ble målt sør i landet, med vindkast på 42,7 m/s på Eigerøya og 40,9 m/s på Lindesnes fyr. En mann i 30-årene er også pågrepet etter et tyveri på Nesttun. Mannen skal ha stjålet en cola og en pizza fra en butikk rundt klokken 17:15. Operasjonsleder Terje Magnussen opplyser at mannen skal ha truet med kniv da en ansatt forsøkte å stoppe ham. Politiet pågrep mannen i nærheten av butikken, og han er anmeldt for forholdet. Søndag i 13-tiden ble en mann i 40-årene pågrepet i Øygarden. Mannen skal ha oppsøkt sin eks-kjæreste, vært aggressiv og utført skadeverk i kvinnens bolig. Klokken 04:41 mottok politiet en melding om slåssing ved Den blå steinen i Bergen sentrum. Politiet rykket ut og fikk kontroll på stedet, ifølge operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt. Avslutningsvis melder operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen at det hadde vært noe bråk på byen, men ingen alvorlige hendelser, søndag morgen





btno / 🏆 4. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Brann Redningsaksjon Voldshendelser Ekstremvær Politiet

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

