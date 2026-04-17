Brann-supportere pauser trommebruk på Stadion etter kritikk

Branns supportergrupper, inkludert Lounge Boyz, Bergens Glade Gutter og SK Brann Youth, har tatt en pause i bruken av trommer på Brann Stadion. Beslutningen kommer etter negativ respons og dårlig stemning under nylige kamper, spesielt mot Sandefjord. Supporterne anerkjenner at trommebruken har hatt motsatt effekt på hjemmebane enn ønsket og at dette skaper splid.

Supportergruppene Lounge Boyz, Bergens Glade Gutter og SK Brann Youth har i en felles uttalelse på Instagram annonsert at de pauser bruken av trommer på Brann Stadion . Dette grepet gjøres med tanke på klubbens beste og for å forbedre situasjonen for laget. Gruppene forklarer at trommebruken har gitt ønsket effekt på bortebane, men at de innser at det har hatt en negativ og splittende innvirkning på stemningen på hjemmebane, noe som kom tydelig frem under helgens kamp mot Sandefjord.

Under denne kampen opplevde man svært dårlig stemning med utbredt buing og piping blant tilskuerne, et klart tegn på at den tilsiktede effekten av trommingen uteble og heller bidro til uro. Ultras-grupperingene innenfor supporterbevegelsen var pådrivere for å innføre tromming på Stadion, en praksis som tidligere ikke har vært en del av supporterkulturen i Bergen. Denne innføringen har altså ikke falt i god jord hos alle og har skapt en intern uenighet som nå ser ut til å ha blitt for stor. Klubbledelsen ser positivt på supportergruppenes beslutning. Brann-sjef Christian Kalvenes beskriver avgjørelsen som både klok og voksen, spesielt gitt den nylige utviklingen. Han fremhever at supporterne setter stemningen og klubben først, noe han anser som utrolig bra og viktig. Kalvenes anerkjenner at situasjonen trolig har vært tøff for mange involverte og ser på denne pausen som en gledelig og konfliktdeskalende handling. Mens trommebruken på bortekamper vil fortsette som før, er Kalvenes usikker på den videre utviklingen av supporterkulturen på Stadion. Han understreker viktigheten av å være en partner i prosessen fremover, med mål om god sparring og konstruktive prosesser for å unngå lignende situasjoner som den som oppsto mot Sandefjord. Brann-sjefen oppfordrer videre alle supportere til å møte opp på kampene, vise sitt samhold og bidra til å skape de rammene som gjør Brann til den mektige tolvte mann de er kjent for å være. Denne pausen i trommebruken kan sees på som et forsøk på å lege sårene og gjenforene supporterne bak laget, med et felles mål om å skape en positiv og samlet opplevelse på Brann Stadion fremover. Det er et tydelig signal om at supporterne er villige til å ta grep for å forbedre fellesskapet rundt klubben, selv om det innebærer å ta et skritt tilbake fra en praksis de tidligere har kjempet for. Den dialogen som nå åpnes mellom supportergruppene og klubben vil være avgjørende for hvordan fremtiden for supporterkulturen på Brann Stadion vil se ut. Beslutningen om å legge vekk trommene på Stadion er et kontroversielt, men for mange nødvendig grep. Historisk sett har tromming vært et symbol på energi og engasjement på fotballtribunene, men i Branns tilfelle har det altså virket mot sin hensikt. Negative reaksjoner fra deler av publikum og synlige tegn på uro under kamper har tvunget frem en revurdering. Det er en delikat balanse mellom å beholde en moderne og energisk supporterkultur og å sikre at denne kulturen er inkluderende og skaper positiv stemning for alle tilstedeværende. Supportergruppene viser med dette en modenhet ved å lytte til tilbakemeldinger og ta ansvar for situasjonen. De erkjenner at de individuelle ønsker til visse grupper ikke nødvendigvis tjener klubbens helhetlige interesser. Nå gjenstår det å se hvordan Brann og supporterne vil jobbe sammen for å gjenoppbygge en positiv og enhetlig supporterkultur på Stadion, en kultur som kan bidra til å løfte laget til nye høyder. Oppfordringen fra Christian Kalvenes om å fylle stadion og være den tolvte mann er et viktig budskap som understreker betydningen av samhold. Fremtiden vil vise om denne pausen blir en kortvarig nedkjøling eller starten på en ny, mer harmonisk æra for supporterne på Brann Stadion. Klubbens ledelse er tydelig på at de ønsker å være en aktiv part i prosessen, noe som gir håp om en konstruktiv dialog og felles løsninger for fremtiden. Målet er å unngå de splittende kreftene som har preget den siste tiden og heller bygge et sterkere fellesskap rundt SK Brann





Møte om tribunedebatt i Brann: Ingen løsning ennå, men tro på fremtidenBrann og supporterklubben Bataljonen har hatt et møte for å løse konflikten som preget hjemmekampen mot Sandefjord, hvor en tromme skapte splid. Møtet resulterte ikke i en umiddelbar løsning, men deltakerne har tro på at en enighet kan oppnås fremover.

Brann og supportere møttes for å løse tribunekonfliktEt møte mellom Brann og supporterklubben Bataljonen lyktes ikke i å finne en umiddelbar løsning på den langvarige konflikten mellom supportergrupper. Målet var å forbedre stemningen og dempe konfliktnivået på stadion, men diskusjonene fortsetter fremover.

Fortsatt uenighet rundt trommer på Brann Stadion etter krisemøteTrommedebatten på Brann Stadion er fortsatt uavklart etter et krisemøte. Branns daglige leder har bedt supporterne om å finne en løsning, da stemningen har vært trykket. Både spillere, supporterledere og trenere har kommentert situasjonen, hvor det er delte meninger om bruken av trommer for å skape stemning.

Pauser tromme på Brann stadion: – Hatt motsatt effektMen trommen kan fremdeles tas med til derbyet mot Viking. Det skriver aktørene i en melding på Instagram.

