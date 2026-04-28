Brann topper tabellen – Ysland legger opp – Fifa-kritikk og VM-regelendringer Brann fortsetter &#229; vinne i Toppserien, mens sykkelsyklisten Anne Dorthe Ysland m&#229; avslutte karrieren. Fifa m&#248;ter kritikk for tildeling av fredspris, og det vurderes regelendringer i VM. Brann sikret seg en komfortabel 2-0 seier over Haugesund i Toppserien tirsdag kveld, takket være tidlige mål fra Brenna Lovera og Emma Peuhkurinen. Lovera sendte Brann i ledelsen allerede etter 51 sekunder, etter en presis pasning fra Dilja Zomers. Brann fortsatte å presse og skapte flere sjanser, men måtte vente til det 71. minutt før Peuhkurinen doblet ledelsen med et skudd fra utenfor 16-meteren. Seieren er Branns fjerde på fem kamper denne sesongen, og de topper nå tabellen med 13 poeng, med en solid luke ned til Vålerenga og Rosenborg. Samtidig har den lovende sykkelsyklisten Anne Dorthe Ysland blitt tvunget til å avslutte sin karriere i en alder av bare 24 år.Ysland, som ble proff i 2021, har slitt med helseproblemer som har gjort det umulig for henne å fortsette å konkurrere. Hun beskriver beslutningen som vanskelig og uvirkelig, og forklarer at kroppen hennes ikke lenger responderer på behandling. Ysland har hatt en imponerende karriere, inkludert deltakelse i Tour de France og sykkelløpet Cadel Evans Great Ocean Road Race. I tillegg har det vært kritikk mot Fifa etter at de tildelte Donald Trump en fredspris.Australia-veteranen Jackson Irvine mener at denne tildelingen undergraver Fifas troverdighet og menneskerettighetscharteret. Han støttes av Lise Klaveness, som har tatt til orde for å avvikle Fifas nyvinning. NFF støtter en klage til Fifas etiske komité, der Gianni Infantino anklages for å ha brutt reglene om politisk nøytralitet. Videre vurderer Fifa å endre reglene for gule kort i VM, slik at kortene slettes etter gruppespillet og før utslagsrundene.Til slutt er Mats Zuccarello tilbake i trening med Minnesota Wild etter en hodeskade, og Egersund IK vant 2-0 over Ranheim i OBOS-ligaen, med mål fra Oscar Kapskarmo og Scott Vatne