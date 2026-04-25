Brann, trusler og ulykker preget helgen i Vestland – karbonfangstprosjekt stanset

En rekke hendelser ble rapportert i Vestland i løpet av helgen, inkludert en alvorlig brann, flere trusselsituasjoner, en arbeidsulykke og en stans av et viktig klimaprosjekt. Politiet har vært involvert i flere saker, og nødetatene har rykket ut til både branner og skader.

Natt til lørdag, klokken 03.06, mottok nødetatene melding om en alvorlig brann i et boligområde i Sund, Øygarden kommune. Ifølge Vest politidistrikt var bygget fullstendig overtent, og naboer rapporterte om synlige åpne flammer.

Samtidig, tidligere på kvelden klokken 21.38, ble det meldt om en beruset person som uautorisert tok seg inn i en bil på Nøstet. Føreren, som aldri hadde møtt mannen før, varslet politiet. Mannen i 20-årene ble funnet i en tilstand hvor han ikke kunne ta vare på seg selv, og ble tatt med i drukkenskapsarresten. Utover fredagen fortsatte hendelsene.

Klokken 19.14 ble politiet kontaktet angående en truende person på Lagunen kjøpesenter i Fana. En 17 år gammel gutt, som fremsto ruset og svært aggressiv, hadde vært utagerende og truet sikkerhetsvakter. Han ble tatt med av politiet, og det ble rapportert at han var i besittelse av en machete. Senere på kvelden, ved MO Gyldenpris, ble det meldt om en mulig trusselsituasjon med vitner som observerte en mann med pistol og en annen person truet med en stein.

Politiet fant ingen pistol, men etterforsker saken videre. I tillegg ble det registrert en ulykke ved Borgafjellet barneskole i Bjørnafjorden, hvor en kvinne ble skadet etter at en betongkloss på rundt 700 kilo falt ned på foten hennes under lasting fra et vogntog. Kvinnen er fraktet til Haukeland sykehus. Andre hendelser inkluderer en butikktyv som oppførte seg truende og aggressivt på Sandsli, og en omfattende billettkontroll utført av Skyss på åtte busslinjer i Eidvsåg-området.

Kontrollen avslørte en forventet andel passasjerer uten gyldig billett, med bøter på 950 kroner på stedet eller 1150 kroner ved manglende betaling. Samtidig har Bir, bergenske interkommunale renovasjonsselskap, måtte stanse sitt store klimaprosjekt for karbonfangst ved forbrenningsanlegget i Rådalen på grunn av manglende statlige rammevilkår. Dette til tross for at prosjektet er teknisk gjennomførbart og har mottatt støtte fra Enova.

Til slutt er det sendt ut gult og lokalt oransje farevarsel for Øygarden på grunn av økt brannfare, med oppfordring til å være ekstra forsiktig på grunn av vind og tørre forhold. Utrykningspolitiet stanset også en bilist på riksvei 555 ved Knarrevik som blåste over lovlig grense for alkohol





