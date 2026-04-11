Brannfare og Snøfokk: Branner over hele landet – Vær forsiktig!

En rekke gress- og lyngbranner har herjet landet, og brannvesenet jobber på spreng for å slukke flammene. Samtidig er det varslet kraftig snøfokk i fjellet. Politiet advarer og oppfordrer til forsiktighet.

I Evenes i Nordland raste en brann lørdag i et område på hundre ganger hundre meter. Brannsjef Roger Berg-Nadden i Evenes advarer sterkt mot å gjøre opp ild utendørs. – Det er knusktørt nå. Folk ønsker å forskjønne omgivelsene, men det er særdeles farlig. Ingenting skal til før det kommer ut av kontroll, sier Berg-Nadden til VG. Han understreker risikoen ved å undervurdere forholdene.

– Folk kan tenke at de har kontroll, men så kommer det bitte litt vind, og så er det en stor utfordring å slukke det igjen. Brannen kom på det nærmeste 12–15 meter fra to boliger, men brannvesenet fikk heldigvis kontroll lørdag formiddag. Berg-Nadden roser innsatsen fra sivile som hjalp til med slukkingen før brannbilen nådde fram. – Vi fikk god hjelp av sivile som hjalp til med slukkingen før brannbilen nådde fram. Så kom tankvognen og pøste på, og vi fikk også brannbilen med vannkanon hit fra flyplassen, så vi fikk raskt kontroll, sier Berg-Nadden. Det er nå sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann, og det er forventet rødt nivå søndag 12. april. Varslet gjelder spesielt kystnære områder i Trøndelag. Det nasjonale bålforbudet trer i kraft 15. april og varer til 15. september. Utenom denne perioden er det likevel krav om å være aktsom ved aktiviteter som kan føre til brann, opplyser politiet. Politiet oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på utviklingen via Skogbrannfare.met.no eller Yr. Lørdag ettermiddag har flere politidistrikt meldt om gressbranner. I Lødingen i Nordland fikk brannvesenet kontroll på en brann som dekket et område på rundt 200 meter. I Stryn rykket politi og brannvesen ut etter meldinger om brann i terrenget. Vind på stedet skal ha gjort slukkingen vanskelig, og politiet var en stund bekymret for hus i området, men klokken 12.10 melder de at brannen er under kontroll. Gressbrannene sprer seg også sørover i landet. I Nes, omtrent 45 minutter nord for Oslo, melder Innlandet politidistrikt klokken 13.15 at de har rykket ut etter melding om gressbrann. Det skal ha vært bråtebrenning i et plantefelt som kom ut av kontroll. Omtrent fem mål har brent før brannvesenet fikk kontroll. Politiet melder at de oppretter sak. Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med noen av brannene. På Asmaløy på Hvaler i Østfold måtte brannvesenet rykke ut og slukke en lyngbrann i forbindelse med en bålbrenning ved en hytte, skriver politiet. På andre siden av Oslofjorden melder politiet om en gressbrann på en åker i Drammen. – Politiet oppretter sak, skriver operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Øst politidistrikt. Brannen skal være under kontroll, melder politiet klokken 14.24. Fra søndag morgen ventes perioder med kraftig snøfokk i fjellet på grunn av kraftig sørøstlig vind og nytt snøfall. Det er sendt ut gult farevarsel, som gjelder for fjellet i Sør-Norge i tidsrommet fra søndag klokken 5 om morgenen til mandag klokken 10 om formiddagen. Veier kan bli stengt, og kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel, melder meteorologene. Det anbefales å beregne ekstra tid til transport og kjøring. – Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, står det på Yrs hjemmeside. Det anbefales også å følge med på veimeldinger fra Statens vegvesen. Mens folk flest ser frem til grillkosen i disse dager, er det viktig å være oppmerksom på sikkerheten. Har du tips eller bilder? Send oss informasjon, bilder eller video





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann i 30-årene er pågrepet etter flere branner i HamarTorsdag ettermiddag og kveld har det brutt ut fem branner på kort tid i Hamar. Politiet mener det åpenbart er en sammenheng mellom disse.

Mann pågrepet etter flere påsatte branner i HamarEn mann i 30-årene er pågrepet etter en rekke branner i Hamar sentrum. Politiet etterforsker om den pågrepne står bak alle brannene. Fem branner er registrert, og alle har skjedd innenfor en radius på 500 meter. Politiet oppfordrer folk til å være årvåkne og melde fra om mistenkelige forhold.

Pågripelse etter flere branner i HamarPolitiet i Innlandet etterforsker fem branntilløp i Hamar kommune. En person er pågrepet og saken har høy prioritet. Etterforskningen inkluderer kriminaltekniske undersøkelser og avhør. Politiet søker også etter flere mulige gjerningspersoner.

Person pågrepet og mistenkt for å ha startet branner flere steder i HamarEn mann i 30-årene er pågrepet og mistenkt for å ha startet branner flere steder i Hamar. Politiet vet ikke om det er flere gjerningspersoner.

Gressbranner og snøfokk: Bålforbud, farevarsler og værforholdFlere gressbranner har oppstått i helgen, og det er utstedt farevarsel for snøfokk i fjellet. Politiet oppfordrer til å være aktsom og følge rådene for brannsikkerhet og sikkerhet på veiene. Bålforbudet er gjeldende, og værforholdene krever ekstra oppmerksomhet.

Gressbranner og snøfokk: Politiet advarer om økt brannfare og varsler om værforholdPolitiet advarer om økt brannfare på grunn av gressbranner flere steder i landet. Samtidig er det varslet kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge. Viktig å være oppmerksom på både brannfare og værforhold.

